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加薪不用等老闆 投信教你如何幫自己錢滾錢

2019-02-09 06:07聯合報 記者賴昭穎╱即時報導

去年全球市場在第四季大震盪，許多人忙了一整年，結果紙上富貴一場。迎接金豬年來臨，國泰投信認為，預期今年上半年各國GDP增速將走緩，下半年全球景氣可望完成軟著陸，主要股市因而呈現前低後高，高點或落在下半年，各資產別與各產業別將分歧，中美貿易戰升級、升息和通膨問題、美元過強等三大風險，將是影響全球投資市場的風險，另一方面，貿易戰透曙光、中國大陸景氣趨穩，則將是今年的機會點。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏指出，面對2019年，投資市場不悲觀，但市場變局較以往大，掌握趨勢產業及多元資產配置，是今年的投資不敗法則。建議投資人將資產配置調整為70:30或60:40的股債比例。債市方面，投資等級債，將是升息循環進入尾聲的最佳標的，高收益債則以能源比重較高的標的為宜。

此外，單押一種資產類別的投資時代已過去，現在投資以多元資產及動態股債配置將是較穩健的投資方式，以股票、債券、基金、ETF等不同資產類別進行多元配置，區域別或幣別也要多樣化，才能因應投資新常態2.0時代來臨。

其中股市投資，建議一方面選擇具有趨勢題材的類股，諸如科技股中的5G、AI、機器人、大數據等尖端科技，以及綠能、環保、長照與醫療等概念，都是趨勢明確且具實質業績的類股。其中，又以AI 的趨勢最為明確，但投資AI要選對標的，AI與機器人趨勢相輔相成，缺一不可。

去年景氣逐漸回溫，有些公司配發不錯的年終獎金，國泰投信建議，善用年終獎金，投資組合不要少了中長期趨勢明確的AI ETF，盡早布局，耐心長抱，將可收穫甜美果實。年終獎金有效投資，只要跟對趨勢，做好正確的配置，加薪不用等老闆。

國泰年終獎金景氣
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