2019全球投資市場3大風險 多元資產配置不變應萬變

2019-02-06 06:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



2018年全球市場在第4季大震盪，許多人忙了一整年，結果紙上富貴一場。迎接金豬年來臨，國泰投信認為，預期2019年上半年各國GDP增速將走緩，下半年全球景氣可望完成軟著陸，主要股市因而呈現前低後高，高點或落在下半年，各資產別與各產業別將分歧，而美中貿易戰升級、升息和通膨問題、美元過強等3大風險，將是影響全球投資市場的風險，此外，貿易戰透曙光、中國景氣趨穩，則將是2019年的機會點。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏指出，面對2019年，投資市場不悲觀，但市場變局較以往大，掌握趨勢產業及多元資產配置，是2019年的投資不敗法則，建議投資人將資產配置調整為70:30或60:40的股債比例，債市投資等級債，將是升息循環進入尾聲的最佳標的，高收益債則以能源比重較高的標的為宜。

此外，國泰投信提醒，單押一種資產類別的投資時代已過去，現在投資以多元資產及動態股債配置將是較穩健的投資方式，以股票、債券、基金、ETF等不同資產類別進行多元配置，區域別或幣別也要多樣化，才能因應投資新常態2.0時代來臨。

股市投資方面，國泰投信建議，一方面選擇具有趨勢題材的類股，諸如科技股中的5G、AI、機器人、大數據等尖端科技，以及綠能、環保、長照與醫療等概念，都是趨勢明確且具實質業績的類股；其中，又以AI 的趨勢最為明確，但投資AI要選對標的，AI與機器人趨勢相輔相成，缺一不可。

目前國內唯一一檔佈局全球AI趨勢的ETF「國泰AI+Robo」(代碼：00737)，追蹤全球三大AI與機器人相關指數中的「納斯達克CTA全球人工智慧及機器人指數」（NQROBO），投資範圍最廣泛，而且在集中交易市場就可以進行投資，相當便利，手續費也低。

2018年景氣逐漸回溫，部分公司配發不錯的年終獎金，國泰投信建議，善用年終獎金，投資組合不要少了中長期趨勢明確的 AI ETF，盡早布局、耐心長抱，將可收穫甜美果實，年終獎金有效投資，只要跟對趨勢，做好正確的配置，加薪不用等老闆！