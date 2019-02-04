經濟解析／中國準備重演2015年股市狂潮

2019-02-04 10:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 任中原 ╱即時報導



2015年中國股市曾經歷衝到頂峰，再摔到谷底，投資人哀鴻遍野。現在是否又準備重演？

中國當局正多管齊下，希望使股市復活，包括建立新的科技股交易所架構，打通融資買股的通道，讓證券業者更容易買股，並對外資開放期貨與選擇權市場。

基於陸股走勢艱難，交易量萎縮，且上市公司獲利警訊頻傳，因此官方大力吸引投資人回流。由易會滿接任證監會主席，便顯示政策將走向大膽。香港股市要小心了，因為上海交易所科技創新板法規草案要比香港寬鬆得多；香港去年IPO的好景可能不再。

陸企要在上海上市將容易得多。創新板將與美國一樣，採取註冊制，不像香港是採取主管機關審查制，對企業獲利也末做要求。上市頭5天沒有漲、跌停板限制，之後每天的漲跌停板幅度為20%，是主板股價10%漲、跌停幅度的兩倍。

證監會草擬的新法規則中，將取消股票抵押貸款的保證金追繳規定（目前規定凡被設定的股票市值低於貸款額的130%時，借款者需追繳保證金），對保證金交易及放空交易的擔保品種類也大幅放寬，並降低高風險資產的資本規定，以鼓勵經紀商投資股市及ETF。

最重要的主管機關將大幅擴張QFII的規模，允許海外基金交易更多種的期貨及選擇權，並交易在北京股轉系統（NEEQ，俗稱新三板）掛牌的股票。

這些措施當然無法保證能使中國投資人的「野獸精神」復活，但更危險的卻是這些措施太過成功。中國散戶投資人一向擅長解讀法規精神，例如2015年時便因為國家媒體的報導及社論鼓吹投資股市，因而引發一波投資狂潮，2-6月間滬市指數曾爆漲68%；然後之後不到3個月，又將漲幅吐光還有多。

中國政府對2015年股市熱潮的因應作法是加強風險控管。但現在由於經濟轉弱，成長再度成為硬道理，陸股可能再現高潮。

作者：高普蘭（Nisha Gopalan），彭博資訊專欄作者。