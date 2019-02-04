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韓流上、賴神下 都因一句話！但全輸「肥滋滋那個」

財運來了擋不住 搶不到連號卻中300萬頭獎

2019-02-04 10:06聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

頭獎300萬元的「金豬獎」刮刮樂開在新北市八里的濱海彩券行，店員表示，中獎人目標名確且指定要連號，但喜歡的不巧都被其他現場客人搶走，中獎人雖沒搶到最想刮的那張，卻中了300萬頭獎，果真財運來了誰都擋不住。

台彩表示，「金豬獎」共有8個頭獎300萬，統計至2/3為止已刮出2個300萬。

濱海彩券行店員表示，中獎人是男性藍領工作者，年約50歲、身材微胖，他一進店裡，就指定想要玩豬年限定款的「金豬獎」，而且要買連號的，於是第一次選了7號、8號兩張，分別中了500元與300元，手氣不錯。

第二次中獎人想選5號、6號，但現場剛好有另一組客人也在拚同一本「金豬獎」5號、6號，不幸被捷足先登。於是中獎人改選3張連號，要選19號到21號，但從21號連續到24號又被另一組客人選走。

中獎人無奈表示，「不然拿25號」，沒想到刮了那張25號就中了頭獎300萬。彩券行老闆非常的驚訝，搶刮同一本的客人更是扼腕。反倒是這位中獎人可能是興奮過頭，表現得非常冷靜，只問了一句「請問中300萬可以在哪裡兌獎?」。

中獎人了解中大獎必須等到過年連續假期結束、銀行有營業時，才可以到中國信託兌獎後，就包了個紅包給店員沾沾喜氣，開心回家過年了。

中獎人雖沒搶到最想刮的那張，卻中了300萬頭獎，果真財運來了誰都擋不住。示意圖。...
中獎人雖沒搶到最想刮的那張，卻中了300萬頭獎，果真財運來了誰都擋不住。示意圖。記者謝恩得／翻攝
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彩券行中國信託刮刮樂
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