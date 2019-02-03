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過年期間金融服務 金管會要求四不

2019-02-03 16:46經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

農曆春節假期金融機構ATM或APP就陸續傳出各種小狀況。 聯合報系資料照／記者孫...
農曆春節假期金融機構ATM或APP就陸續傳出各種小狀況。 聯合報系資料照／記者孫中英攝影
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農曆春節假期才剛開始，金融機構ATM或APP就陸續傳出各種小狀況，金管會強調春節期間金融服務不打烊，並要求金融機構注意春節期間流量大，要注意分流，避免民眾交易受影響。

這幾天陸續有網友頻抱怨銀行的APP異常，速度變得很慢，還有民眾反映在郵局ATM存入現金，但餘額查詢卻是零。金管會官員表示，目前ATM跨行使用狀況都很正常，存入現金，要到下一個營業日才會入帳。

可能是金融機構方面說明不夠清楚，才會造成民眾的誤解；至於部分金融機構APP速度變慢，官員表示，在銀行處理後都很快就排除。

官員表示，由於長假期間，APP使用流量大，金管會已提醒銀行注意分流，才不會塞車，造成使用者的不便。

金管會強調，為滿足民眾農曆春節期間提領現鈔、資金調度及支付工具交易的金融服務需求，並確保春節連續假期期間的金融服務品質，金管會已請各金融機構配合採取下列金融服務措施。

包括第一，ATM全年不休息：各金融機構應加強ATM的補鈔、檢修與管理作業，並提供24小時客服專線可供諮詢。

第二，支付工具不放假：信用卡、電子票證及電子支付等機構應確保交易系統順暢運作，並提供24小時客服專線。

第三，電子銀行不中斷：各金融機構應確保春節期間的電子銀行服務順暢運作，以因應企業與民眾資金調度需求。

第四，金融客服不打烊：各金融機構的網路銀行及ATM應提供24小時客服專線，並確保24小時暢通且可提供諮詢服務。

金管會提醒民眾，農曆春節期間可多利用金融機構提供之電子銀行服務，若使用ATM遇到問題時，請務必保存「交易明細單」，並善用金融機構於ATM旁張貼的客服專線。

為確保金融機構資訊系統作業安全無假期，金管會已要求金融機構在連假期間應確實建立資訊系統及資訊安全監控機制、應變計畫與通報程序，並進行情境演練，且應特別注意各類異常情形的監控。

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