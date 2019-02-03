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純網銀將來銀行股東全數到位 農曆年後送申請

2019-02-03 12:16經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

金管會推動「打造數位化金融環境3.0」計劃，重點工作之一是為開放純網路銀行之申設，金管會初步開放純網銀之家數，以二家為上限，最後申請日為2月15日，農曆年後純網銀團隊都將陸續送件。

目前國內有三家純網銀團隊，分別是國家隊「將來銀行」、LINE團隊的「LINE Bank」以及樂天國票團隊的「樂天國際商業銀行」。

其中國家隊純網銀「將來銀行」傳出花旗、PChome、悠遊卡公司無意繼續下去，在關貿公司董事會通過，以新台幣2.1億元投資將來銀行，總算籌組完成股權拼圖中的最後一塊拼圖，終於在農曆年前股權拼圖全數到齊。

將來銀行股權拼圖中，由中華電信持有41.9%股權，兆豐銀行25.1%股權、新光集團14%、全聯實業9.9%、凱基銀行7%，關貿網路2.1%。

其中新光集團分別由新光人壽持有10%、新光銀行持有2%、新光保全1%、大台北瓦斯1%，共計為14%。

中華電信指出，三年轉型策略中，純網銀、5G、MOD及創新應用等4大業務為主要發展方向，申設純網銀為強化台灣數位金融極具指標意義的一大步。

將來銀行表示，結合中華電信與關貿在資訊安全、系統建置等之專業，兆豐銀行、新光人壽及新光銀行、凱基銀行等金融業者在信用審核、反洗錢、內稽、內控、法遵等之經驗，全聯實業所具備的客戶洞察、市場行銷等能力，新光保全與大台北瓦斯的多元生活數據等，各股東均為具有國際化視野，且深耕有成的台灣殷實企業，在符合主管機關的營運規範下，將來銀行在各種生活場景應用中 ，將有嶄新且符合民眾期待的服務推出。

網銀中華電信兆豐銀行
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