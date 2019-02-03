親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
鴻海尾牙話題多
華航機師啟罷工
勞動基金傳慘賠
新能源政策定案
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

朝日新聞：川金2度峰會地點 北韓同意越南峴港

紅包大調查 這3個星座的父母最大方

2019-02-03 06:26聯合報 記者張語羚╱即時報導

每到農曆新年，孩子最期待的就是領壓歲錢的時刻。台北富邦銀行針對上班族進行「紅包大調查」發現，天秤、獅子、水瓶這三個星座的父母最大方，過年包5千元以上大紅包給子女的比例最高！同時也發現，近5成家長會將孩子收到的壓歲錢由自己「代管」或「收歸公有」。

根據北富銀「紅包大調查」發現，上班族父母包給子女的紅包，金額以1千元至2千元佔第一位達41%；在紅包的管理上，只有3成家長會讓孩子自行運用，近半家長會選擇「代管」或「收歸公有」併入家用（48.9%）；紅包的理財方式則普遍較保守，近6成家長選擇純儲蓄，3成家長會將部分金額進行投資，僅8.9%的家長會將紅包全額拿來進行投資理財。

北富銀執行副總郭倍廷指出，金錢的使用也代表一種責任感的養成，小朋友難得有整筆收入，過年正是最好的教育機會，孩子可以在家長的陪同指導下學習壓歲錢分配，從中認知金錢的價值、區分需要與想要的差異，並學習如何建立理財目標及逐步達成，從參與的過程裡培養自我負責的能力。

郭倍廷進一步建議，現在很多孩子都有自己的手機，想要提高理財教育效果，家長不妨善用行動APP，例如「富邦行動銀行」就是非常適合的工具，家長只要先在北富銀為子女開立「小富翁帳戶」，小朋友即可使用富邦行動銀行，能透過手機隨時看見自己的存款餘額，激勵儲蓄的動力；也可以使用富邦行動銀行的各項便利功能如「邦你記」、「邦你存」，幫助孩子養成記帳與存錢理財的好習慣。

一般行動銀行的介面較複雜，對兒童來說不易使用，富邦行動銀行自由的首頁設計，讓家長可以挑選孩子常用的服務放在首頁上，不需進入選單，直接在首頁就可點開功能使用，銀幕全由孩子自己做主。此外，創新的「ｅ家付」功能更是專為滑世代親子設計，家長只要手指滑一滑，零用錢、獎勵金都可以透過「ｅ家付」滑進孩子的小富翁帳戶裡，不僅增添互動樂趣，家長還可以帶領小朋友定期回顧「獲獎紀錄」，鼓勵孩子建立榮譽感與好習慣。

每到農曆新年，孩子最期待的就是領壓歲錢的時刻。台北富邦銀行針對上班族進行「紅包大...
每到農曆新年，孩子最期待的就是領壓歲錢的時刻。台北富邦銀行針對上班族進行「紅包大調查」發現，天秤、獅子、水瓶這三個星座的父母最大方！。圖／北富銀提供
分享

紅包台北富邦銀行北富銀
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

只買旅平險已經OUT了 春節出國一定要加保這個

2019-02-03 06:22

匯市最前線／台幣新春 估狹幅盤整

2019-02-03 00:00

國家隊、樂天國票隊、LINE Bank 三家誰拿得到執照？

2019-02-02 13:34

三純網銀隊伍農曆年前完成組隊 年後遞件申請

2019-02-02 13:29

聯準會官員表態偏鴿 BEI指數創去年5月以來新高

2019-02-02 05:58

匯市封關 匯銀：豬年台幣走弱不易

2019-02-02 00:33

匯市封關 台幣狗年貶4.5%

2019-02-02 00:24

年假長 新台幣通貨發行餘額飆破2.6兆元創新高

2019-02-01 20:40

狗年匯市封關 新台幣匯率全年重貶4.56％

2019-02-01 20:13

農曆春節鈔票滿街跑 新台幣發行額連11年創新高

2019-02-01 19:48

春節9天連假 央行備足銀彈新台幣發行額逾2.6兆

2019-02-01 19:34

匯市封關 金狗年新台幣貶值4.56%

2019-02-01 17:41

關貿加入純網銀國家隊 擬持股將來銀行2.1%

2019-02-01 17:27

網銀大當機？ 彰銀澄清：過年交易量大 速度較慢

2019-02-01 16:57

匯市封關 新台幣貶0.5分收30.745元

2019-02-01 16:18

櫃買公布新人事案 周惠美接任副總

2019-02-01 16:11

年關前夕換新鈔 免排隊快速拿到新鈔小撇步看這裡

2019-02-01 15:58

金豬年報到 華泰銀送限量發財金

2019-02-01 13:45

動作要快！銀行換新鈔 今日最後一天

2019-02-01 09:55

旅平險投保偏好調查 近9成民眾在乎班機延誤保障

2019-02-01 05:53

你沒看錯 是最美副董與德國梅嬸

2019-01-31 23:53

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11

去年上櫃權證發行檔數 創新高

2019-01-31 00:28

櫃買商品創新 成果豐

2019-01-31 00:28

夜盤交易夯 帶旺海外期貨

2019-01-31 00:15

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46

兩種外幣定存 國人最愛

2019-01-30 00:45

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:18
看更多

熱門文章

不尊重「以核養綠」公投？蘇貞昌：過去政策錯誤

2019-02-02 19:18

直播／鴻海大卡司辦尾牙 現場飄國旗唱國歌

2019-02-02 10:02

張菲自爆持有鴻海股票 看好股價可以上看200元

2019-02-02 10:16

鴻海尾牙員工大喊「選總統！」 郭董笑開懷

2019-02-02 14:29

勞保基金單月虧千億？真相是這樣

2019-02-02 12:38

川普致電奏效 富士康威州廠復活 郭台銘訴苦：找不到員工

2019-02-02 15:11

影／Surprise！郭董三子女大跳「學貓叫」

2019-02-02 19:24

郭台銘證實與川普通話 承諾投資威州面板廠

2019-02-02 10:56

郭董兩招面對不景氣 投資人才與科技、對老掌門有信心

2019-02-02 10:27

機師工會發演練說明 為華航罷工做準備

2019-02-02 20:49

影／與川普熱線 郭台銘：他透露美中將達協議

2019-02-02 12:01

影／郭董證實與川普通話 承諾投資不變

2019-02-02 11:57

鴻海不畏不景氣 郭台銘：今年目標是一定要成長

2019-02-02 12:12

鴻海愛心嘉年華登場 秀5G、8K成果

2019-02-02 09:53

國家隊、樂天國票隊、LINE Bank 三家誰拿得到執照？

2019-02-02 13:34

砸59億迎富士康投資 威州政壇鬧內鬨

2019-02-02 13:33

中華電慶網速三冠王 請用戶喝咖啡

2019-02-02 17:29

川普、郭台銘熱線後… 鴻海續推威州投資

2019-02-02 23:45

影／鴻海營收破6兆 郭董：今年目標一定成長

2019-02-02 12:36

三純網銀隊伍農曆年前完成組隊 年後遞件申請

2019-02-02 13:29

黃金亮點／豬年金價有轉機

2019-02-02 13:19

鴻海嘉年華／不景氣找對策 郭董：投資人才、新科技

2019-02-02 13:37

徵地、搬遷居民…威州迎富士康 已砸59億元

2019-02-02 23:42

郭台銘：川普透露 中美貿易談判進展順利

2019-02-02 11:17

紅包大調查 這3個星座的父母最大方

2019-02-03 06:26

亞太電信攜高通 布局5G測試裝置

2019-02-02 12:23

只買旅平險已經OUT了 春節出國一定要加保這個

2019-02-03 06:22

產業及家庭類外勞 2月起皆透過網路申辦

2019-02-02 12:35

鴻海集團去年營收 突破6兆

2019-02-03 00:13

郭蕫逛攤位 同仁、眷屬大喊選總統

2019-02-02 17:01

川普承諾郭董 協助解決缺工

2019-02-02 23:53

鴻海愛心嘉年華對聯 透露集團新目標

2019-02-02 09:54

貿協助攻 水果外銷香港元月成長兩成

2019-02-02 12:41

能源罔顧公投民意？ 蘇：過去政策錯誤才浪費錢

2019-02-03 00:10

川普、郭台銘通話 富士康威州計畫仍續推動

2019-02-02 13:36

郭董誇…生的小寶貝還算漂亮

2019-02-03 00:11

購屋族看新不看舊 屋齡10年內吃香

2019-02-02 13:19

基礎科學 技術升級關鍵

2019-02-03 00:09

名人私房書／張忠謀 「注定一戰」看美中之爭

2019-02-03 00:45

換屋增溫 大坪數不再是毒藥

2019-02-02 13:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top