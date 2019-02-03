紅包大調查 這3個星座的父母最大方

2019-02-03 06:26 聯合報 記者 聯合報 記者 張語羚 ╱即時報導



每到農曆新年，孩子最期待的就是領壓歲錢的時刻。台北富邦銀行針對上班族進行「紅包大調查」發現，天秤、獅子、水瓶這三個星座的父母最大方，過年包5千元以上大紅包給子女的比例最高！同時也發現，近5成家長會將孩子收到的壓歲錢由自己「代管」或「收歸公有」。

根據北富銀「紅包大調查」發現，上班族父母包給子女的紅包，金額以1千元至2千元佔第一位達41%；在紅包的管理上，只有3成家長會讓孩子自行運用，近半家長會選擇「代管」或「收歸公有」併入家用（48.9%）；紅包的理財方式則普遍較保守，近6成家長選擇純儲蓄，3成家長會將部分金額進行投資，僅8.9%的家長會將紅包全額拿來進行投資理財。

北富銀執行副總郭倍廷指出，金錢的使用也代表一種責任感的養成，小朋友難得有整筆收入，過年正是最好的教育機會，孩子可以在家長的陪同指導下學習壓歲錢分配，從中認知金錢的價值、區分需要與想要的差異，並學習如何建立理財目標及逐步達成，從參與的過程裡培養自我負責的能力。

郭倍廷進一步建議，現在很多孩子都有自己的手機，想要提高理財教育效果，家長不妨善用行動APP，例如「富邦行動銀行」就是非常適合的工具，家長只要先在北富銀為子女開立「小富翁帳戶」，小朋友即可使用富邦行動銀行，能透過手機隨時看見自己的存款餘額，激勵儲蓄的動力；也可以使用富邦行動銀行的各項便利功能如「邦你記」、「邦你存」，幫助孩子養成記帳與存錢理財的好習慣。