國家隊、樂天國票隊、LINE Bank 三家誰拿得到執照？

2019-02-02 13:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



金管會今年打組合拳，一口氣開放純網銀執照與Open Banking（開放銀行），萬年不變的台灣金融業氣氛，未來勢必將有巨大的轉變。

在台灣，金融業屬於特許行業，銀行與金控必需領有執照才能經營，因為手握金流與民眾的存款，金融業任何作業都得亦步亦趨，遵守主管機關金管會最高指導原則，否則小則罰錢，大則高階經理人可能還會捲入銀行法疑慮。

也因受限金管會法規，金融業過去是說話最愛轉彎、最保守、也最不愛掛名的行業，同時也是演變最緩慢的行業。

但未來，金管會一口氣開放純網銀執照與Open Banking（開放銀行），台灣民眾未來可以享受到的銀行業服務，將不光是現在一家一家銀行單獨推出的網銀APP，還可能會有結合網路商場、社群媒體、行動支付、甚至玩遊戲的整合型APP銀行出現。

純網銀意指沒有實體分行的銀行；Open Banking（開放銀行）則是給予金融客戶「資料可攜帶權」，可以同意將A銀行的自己資料移轉給B銀行，可改變銀行懶惰心態。兩者相加，未來銀行面臨競爭龐大，給予的服務與便利勢必會再提高。

目前動作最快、已經在台灣開始構建相關生態圈當屬LINE，在台灣透過社群媒體使用黏著度最高的LINE，旗下成立LINE PAY，透過與中國信託合作推出聯名卡，成功在台灣打下LINE Point點數生態圈，再與一卡通合作推出電子支付帳戶，利用LINE朋友群送紅包方式，上線1個月就擁有56萬會員數，成為台灣使用者人數最多的電子支付工具。

但市場認為，唯一疑慮是LINE在台灣蒐集的資料是否完全在台灣落地，以及LINE Pay的支付資安問題。

第二組純網銀隊伍股東之一的日本樂天銀行，已經提前在台灣布建樂天信用卡生態圈，屬於穩穩做事業，不過與日本樂天合組純網銀隊伍的國票金，近期決議將子公司國票證持有的八成華頓證券投信股權，賣給街口在內的股東，未來國票金與街口合作黏著度提升，成為第二家提前擁有電子支付潛在合作對象的純網銀隊伍。

最後一隊的國家隊現代銀行，股東結構橫跨中華電信、關貿網路、新光金、全聯等，是「本土氣息最濃厚」的隊伍，但換個方向思考，假設領到執照，也許會是能最快「接地氣」的純網銀，透過新光金背後的新光三越、全聯大賣場，可能會有一番新氣息。