三純網銀隊伍農曆年前完成組隊 年後遞件申請

2019-02-02 13:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



金管會放出的純網銀鯰魚，將在農曆年後開始在台灣銀行業池水中發酵。昨（1）日三家純網銀隊伍完成最後組隊，中華電信領軍的國家隊「將來商業銀行」股東全數到位，三家隊伍向金管會遞件申請時間全數壓在2月15日前、農曆年後。

關貿昨日發出重訊表示，董事會通過參與發起設立將來商業銀行，以每單位10元，以總金額2.1億元取得2.1萬張將來商業銀行股票，持股比例2.1％，高於原本市場預期的1％，與兆豐銀、新光金集團、全聯社、凱基銀、大台北瓦斯、中華電信成為國家隊最後股東團隊。

據了解，「將來商業銀行」的股東已經確定，股權結構中，兆豐銀25.1％、新光人壽10％、新光銀2％、全聯9.9％、凱基銀7％、新光保全1％、大台北瓦斯1％也已底定。假設關貿可以順利拿到2.1％股權，第一大股東中華電信持股推估將不到42％，由原來最高持股比45％將降到41.9％。

金管會釋出純網銀執照的最後申請日為2月15日，預計開放2家新設純網銀，三家純網銀隊伍組成，將呈現3搶2局面。

目前國內三家純網銀隊伍包括國家隊「將來銀行」、樂天國票隊的「樂天國際商業銀行」、LINE團隊的「LINE Bank」，三家純網銀隊伍初期資本額都是100億元，符合主管機關最低要求。

雖然花旗銀、PC Home最後退出國家隊隊伍，據了解，原因還包括花旗銀今年的主力將放在企業金融業務上，衝刺國內高端客戶與獲利成長較高的企業金融業務。

而PC Home在與蝦皮拍賣戰爭中受傷，要將資金投放在可能要兩到三年獲利的純網銀上，對自身風險太大。

將來銀行未來董事長、副董事長、總經理，傳出將由蕃薯藤創辦人陳正然、現任將來銀行籌備處執行長劉奕成、籌備處總經理梅驊出任。劉奕成過去受訪曾指出，未來如果取得純網銀執照，有50％以上把握在開業三年內損益兩平。