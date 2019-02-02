聯準會官員表態偏鴿 BEI指數創去年5月以來新高

2019-02-02 05:58 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



聯準會官員表態偏鴿、房貸餘額創9年來新高、股匯房市看法上升使今年元月BEI市場面指數上升18.75％，帶動元月BEI-綜合指數編製結果分數62.0，較12月指數54.0上升14.81％，創去年5月以來高點。

BEI是調查銀行高階主管對未來三個月銀行業經營狀況，及金融市場環境變化的預估。BEI由經營指數及市場指數組成，前者調查銀行業對營收、人員、風險等經營面的看法，後者則調查銀行業對利率、股匯市及房市等的預估。50是景氣榮枯分水嶺，大於50代表樂觀，小於50代表悲觀。

金融研訓院金融研究所所長林士傑表示，聯準會維持利率不變，符合市場預期；聯準會主席鮑爾會後聲明升息的理由已經減弱，重申「保持耐心」，溫和訊號更為明確；再加上美中貿易紛爭可望緩解，激勵國銀對未來一季的經營環境及市場表現的信心，使BEI市場面及經營面子項指數雙雙上揚，綜合指數創去年5月以來新高。

林士傑指出，美國經濟因政府關門時間過長而顯現放緩疑慮，Fed已開始考慮要暫緩升息腳步與提前結束縮表；蘋果財測利空影響與春節封關行情，對台股仍持續保守態度，但看法較上月稍有回升。受美元走弱預期及春節出口商拋匯等短期因素影響，國內多家大型銀行業者預期，新台幣未來一季將轉為反彈升值。

房市方面，林士傑表示，去年12月銀行房貸餘額與土建融資餘額創9年以來新高，市場預期購屋意願增強以及台商回流可望帶動房地產市場稍微回溫，銀行高階主管對房地產趨勢的看法較上月略有回升，但整體而言仍維持觀望氣氛。

在經營面上，林士傑指出，美中重啟貿易談判可望達成初步結果，貿易戰氣氛轉佳，使國銀放款意願大增。去年國銀獲利創下歷史新高紀錄，加上台商回流投資影響，銀行業者在各項收入與放款意願看法樂觀。

林士傑表示，銀行高階主管國內外財經情勢關注重點，分別是美中貿易協商、英國脫歐之不確定性、中國經濟趨緩、台商回流影響及純網銀申請設立。