親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
華航機師啟罷工
勞動基金傳慘賠
新能源政策定案
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

川普與郭台銘通話 「富士康會推進威州建廠」

聯準會官員表態偏鴿 BEI指數創去年5月以來新高

2019-02-02 05:58聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

聯準會官員表態偏鴿、房貸餘額創9年來新高、股匯房市看法上升使今年元月BEI市場面指數上升18.75％，帶動元月BEI-綜合指數編製結果分數62.0，較12月指數54.0上升14.81％，創去年5月以來高點。

BEI是調查銀行高階主管對未來三個月銀行業經營狀況，及金融市場環境變化的預估。BEI由經營指數及市場指數組成，前者調查銀行業對營收、人員、風險等經營面的看法，後者則調查銀行業對利率、股匯市及房市等的預估。50是景氣榮枯分水嶺，大於50代表樂觀，小於50代表悲觀。

金融研訓院金融研究所所長林士傑表示，聯準會維持利率不變，符合市場預期；聯準會主席鮑爾會後聲明升息的理由已經減弱，重申「保持耐心」，溫和訊號更為明確；再加上美中貿易紛爭可望緩解，激勵國銀對未來一季的經營環境及市場表現的信心，使BEI市場面及經營面子項指數雙雙上揚，綜合指數創去年5月以來新高。

林士傑指出，美國經濟因政府關門時間過長而顯現放緩疑慮，Fed已開始考慮要暫緩升息腳步與提前結束縮表；蘋果財測利空影響與春節封關行情，對台股仍持續保守態度，但看法較上月稍有回升。受美元走弱預期及春節出口商拋匯等短期因素影響，國內多家大型銀行業者預期，新台幣未來一季將轉為反彈升值。

房市方面，林士傑表示，去年12月銀行房貸餘額與土建融資餘額創9年以來新高，市場預期購屋意願增強以及台商回流可望帶動房地產市場稍微回溫，銀行高階主管對房地產趨勢的看法較上月略有回升，但整體而言仍維持觀望氣氛。

在經營面上，林士傑指出，美中重啟貿易談判可望達成初步結果，貿易戰氣氛轉佳，使國銀放款意願大增。去年國銀獲利創下歷史新高紀錄，加上台商回流投資影響，銀行業者在各項收入與放款意願看法樂觀。

林士傑表示，銀行高階主管國內外財經情勢關注重點，分別是美中貿易協商、英國脫歐之不確定性、中國經濟趨緩、台商回流影響及純網銀申請設立。

銀行業聯準會台商
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

匯市封關 匯銀：豬年台幣走弱不易

2019-02-02 00:33

年假長 新台幣通貨發行餘額飆破2.6兆元創新高

2019-02-01 20:40

狗年匯市封關 新台幣匯率全年重貶4.56％

2019-02-01 20:13

農曆春節鈔票滿街跑 新台幣發行額連11年創新高

2019-02-01 19:48

春節9天連假 央行備足銀彈新台幣發行額逾2.6兆

2019-02-01 19:34

匯市封關 金狗年新台幣貶值4.56%

2019-02-01 17:41

關貿加入純網銀國家隊 擬持股將來銀行2.1%

2019-02-01 17:27

網銀大當機？ 彰銀澄清：過年交易量大 速度較慢

2019-02-01 16:57

匯市封關 新台幣貶0.5分收30.745元

2019-02-01 16:18

櫃買公布新人事案 周惠美接任副總

2019-02-01 16:11

年關前夕換新鈔 免排隊快速拿到新鈔小撇步看這裡

2019-02-01 15:58

金豬年報到 華泰銀送限量發財金

2019-02-01 13:45

動作要快！銀行換新鈔 今日最後一天

2019-02-01 09:55

旅平險投保偏好調查 近9成民眾在乎班機延誤保障

2019-02-01 05:53

中信 擴大招募60名MA

2019-02-01 02:58

信用卡 刷出2.8兆新高

2019-02-01 02:58

金管會提供綠色通道 鼓勵前進中東中南美

2019-02-01 02:58

台銀 馬尼拉據點開業

2019-02-01 02:58

街口添戰力 入股華頓投信

2019-02-01 02:58

六國銀犀利 去年賺逾200億

2019-02-01 02:58

央行今年凍息機率高

2019-02-01 01:24

你沒看錯 是最美副董與德國梅嬸

2019-01-31 23:53

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11

權民搶百萬競賽 總交易額衝132億

2019-01-31 01:21

去年上櫃權證發行檔數 創新高

2019-01-31 00:28

櫃買商品創新 成果豐

2019-01-31 00:28

夜盤交易夯 帶旺海外期貨

2019-01-31 00:15

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46

兩種外幣定存 國人最愛

2019-01-30 00:45

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:18
看更多

熱門文章

勞資談判破裂！華航機師工會不排除春節期間罷工

2019-02-01 17:39

英業達旗下電池廠驚傳裁員百人 桃市府進行了解

2019-02-01 08:35

永福樓房東硬不降租 擁東區逾10店面每月收租千萬

2019-02-01 09:42

顏炳立：今年房市殺戮市場 讓我們看房去

2019-02-01 09:35

他怒東區房東太貪婪 租金從18萬漲到27萬

2019-02-01 15:55

華航機師不排除春節罷工 關鍵原因在此

2019-02-01 18:27

動作要快！銀行換新鈔 今日最後一天

2019-02-01 09:55

政院：擁核者應勇敢說明 核廢料如何處理？

2019-02-01 20:04

年關前夕換新鈔 免排隊快速拿到新鈔小撇步看這裡

2019-02-01 15:58

慘！勞退新制去年虧423億元 勞工帳面少了這麼多

2019-02-01 12:13

王品、夏慕尼、莆田今起調漲 最高漲5.83%

2019-02-01 09:09

郭台銘證實 鴻海威州案從大量生產轉為研發導向

2019-02-01 16:32

狗年匯市封關 新台幣匯率全年重貶4.56％

2019-02-01 20:13

興達電廠停機減煤 台電：減少發電30億度

2019-02-01 20:43

打造台灣版AI教科書 郭台銘：先印3萬本免費送學校

2019-02-01 15:50

高雄移轉棟數創新高 建商：中小宅賣到斷貨

2019-02-01 11:06

機師喊罷工！華航：違反約定、拒絕協商的是工會

2019-02-01 18:17

華映緊急處分獲准 獲90日喘息時間

2019-02-01 11:13

網銀大當機？ 彰銀澄清：過年交易量大 速度較慢

2019-02-01 16:57

勞動基金1月賺1126億元 創歷史新高

2019-02-01 14:27

英穩達裁員爭議 英業達：符合法規

2019-02-01 09:38

高市環保局出重拳 興達電廠分期停機減煤

2019-02-01 15:53

櫃買公布新人事案 周惠美接任副總

2019-02-01 16:11

「打壓在前、毀約在後」機師工會全員決議通過重啟罷工

2019-02-01 17:37

勞動基金去年慘賠726億元 今年1月收益卻創歷史新高

2019-02-01 12:29

核四重啟路迢迢 台電：至少需要六、七年

2019-02-01 12:44

興達燃煤機組展延許可有條件核發 秋冬停機減煤

2019-02-01 15:16

土銀、彰銀網銀大當機？ 銀行：使用量大導致網路壅塞

2019-02-01 17:08

英穩達裁員百人？桃市府：非大量解雇、協助員工訴訟

2019-02-01 11:18

興達電廠許可證附帶「停機減煤」 台電憂影響供電穩定

2019-02-01 16:19

台灣再生能源命運多舛 還有三道習題待解

2019-02-01 09:36

韓總發威 高雄房市創近三年單月新高

2019-02-01 17:55

興達燃煤機組案有條件通過 環團：韓國瑜重拳只打一半

2019-02-01 17:04

LEXUS搶豪華車龍頭以107台飲恨 但總代理仍奪冠

2019-02-01 13:35

研華正式收購日本OMRON Nohgata 改名ATJ

2019-02-01 16:16

未到谷底反彈！財經學者「16字」形容2019景氣發展態勢

2019-02-01 11:30

疲勞航班未改善 機師工會：協商陷入死胡同

2019-02-01 20:57

華航機師要罷工 桃市府：持續助協商

2019-02-01 21:22

勞退新制紅包飛了！ 每人虧3685元 史上最慘

2019-02-01 13:45

鴻海集團年度大會 郭台銘與科技獎得主對話

2019-02-01 15:01
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top