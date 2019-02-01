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狗年匯市封關 新台幣匯率全年重貶4.56％

2019-02-01 20:13聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

國際美元去年第2季從低點強勢反彈，加上外資匯出，使新台幣震盪走低。今天為狗年匯市最後一個交易日，新台幣兌美元匯率以30.745元兌1美元作收，全年重貶達4.56%，終結連續兩年升勢，全年貶值1.403元，貶幅為3年來最大。

展望金豬年匯市表現，匯銀主管指出，美國貨幣政策牽動國際資金向走向，影響新台幣走勢，去年美升息，帶動美元走強，壓抑了新台幣的升值力道。

今年美國聯準會（Fed）首次利率決策會高唱鴿調，符合市場預期，強勢美元結束。加上其他國家央行貨幣政策也轉趨鴿派，市場增加風險胃納程度，緩解風險性資產走低的壓力，新台幣不容易走弱。

第二個影響新台幣匯率表現的就是國際貿易爭端，匯銀主管表示，狗年最大的國際事件就是美中貿易戰，貿易爭端導致人民幣趨弱，亞幣跟著走貶。中美貿易協商若後續偏正面的訊息，將刺激外資重返新興亞洲，推升新台幣及主要亞幣。

不過，匯銀主管指出，就台灣內部環境來看，外銷訂單轉衰退、上景氣對策燈號滑落，凸顯台灣景氣走緩風險，而通膨年增率翻負，也低於先前央行預估，在台灣基本面轉弱下，台幣缺乏大幅上漲理由。外資匯入力道不強，且台美間利差仍大，為台幣升值最大阻礙。

新台幣兌美元匯率今天以30.745元兌1美元作收，全年重貶達4.56%，貶幅為3...
新台幣兌美元匯率今天以30.745元兌1美元作收，全年重貶達4.56%，貶幅為3年來最大。本報資料照片
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