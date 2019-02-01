農曆春節鈔票滿街跑 新台幣發行額連11年創新高

2019-02-01 19:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



央行發布，農曆春節前最後營業日的新台幣最高發行額為2兆6,175億元。 聯合報系資料照 分享 facebook

近年來，行動支付猶如雨後春筍般興起，不用攜帶現金，用手機就可以付款的各種「Pay」十分盛行，但農曆春節時期，民眾卻還是習慣帶著現金滿街跑。

中央銀行今（1）日發布，農曆春節前最後營業日的新台幣最高發行額為2兆6,175億元，較上（107）年的最高發行額2兆4,743億元，大增1,432億元，增幅達5.79%，連11年刷新歷史新高紀錄。央行統計顯示，過去十年來，農曆年前的新台幣發行額，年增金額均超過千億元，增幅也都在5%以上，最高甚至逾8%。

金管會推動「無現金社會五年計畫」、全力提高台灣「電子支付」（即透過刷信用卡、刷悠遊卡等取代現金）比重，但從央行統計觀察，自2009年國際金融海嘯過後，新台幣發行金額年年創新高，台灣邁向「無現金社會」路迢迢。

央行表示，所謂新台幣通貨發行餘額，是指由央行發行並在市場流通的鈔券及硬幣，每年農曆年關前，從尾牙一直到除夕期間，民間因發放年終獎金、壓歲錢及採買年貨新衣等需要，現金需求大增，通貨發行額都會持續衝高。

過年前一周，銀行便出現兌換新鈔的排隊人龍，顯示民眾仍有極大的提領現鈔需求，以今天而言，較去年農曆年前最後交易日，新台幣發行金額暴增近1,432億元。

由此可知，就算台灣進入電子支付時代，國人發壓歲錢、喜歡換新鈔、拿新簇簇鈔票包紅包的習慣還是沒變，通貨發行餘額年年創新高，也加重央行現鈔的發行成本，同時也顯示台灣邁向「無現金社會」，目前看起來還有頗長的一段路要走。

銀行主管說，今天是農曆年前銀行最後一個營業日，為了兌換新鈔包紅包，各地的台灣銀行湧進大量人潮，換新鈔的櫃位前大排長龍。銀行關門後，沒換到新鈔的民眾也不用扼腕，銀行主管說，台灣銀行各地的ATM（自動櫃員機）裡已經全面放置新鈔，意即民眾只要到台銀的提款機裡領錢，領出來的都會是嶄新乾淨的鈔票。

銀行主管透露，不少民眾下午搶搭「末班車」，在下午14時至15時半衝進行內排隊，希望能領到新簇簇的鈔票，討個喜氣。粗略估計，今日湧進換新鈔的人數是平日的兩倍有餘。