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影／過年請下屬吃大腸麵線 柯文哲自嘲「無情無義的長官」

關貿董事會通過參股將來銀行 跨足純網銀

2019-02-01 19:26經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

關貿1日發重訊表示，董事會通過參與發起設立將來商業銀行，以每單位10元，以總金額2.1億元取得2.1萬張將來商業銀行股票，持股比例2.1％，高於原本市場預期的1％。

目前國內三家純網銀隊伍包括國家隊「將來銀行」、樂天國票隊的「樂天國際商業銀行」、LINE團隊的「LINE Bank」，三家純網銀隊伍初期資本額都是100億元，符合主管機關金管會最低要求。

金管會釋出純網銀執照的最後申請日為2月15日，預計開放二家新設純網銀，三家純網銀隊伍組成，將呈現3搶2局面。

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