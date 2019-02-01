關貿董事會通過參股將來銀行 跨足純網銀

2019-02-01 19:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



關貿1日發重訊表示，董事會通過參與發起設立將來商業銀行，以每單位10元，以總金額2.1億元取得2.1萬張將來商業銀行股票，持股比例2.1％，高於原本市場預期的1％。

目前國內三家純網銀隊伍包括國家隊「將來銀行」、樂天國票隊的「樂天國際商業銀行」、LINE團隊的「LINE Bank」，三家純網銀隊伍初期資本額都是100億元，符合主管機關金管會最低要求。

金管會釋出純網銀執照的最後申請日為2月15日，預計開放二家新設純網銀，三家純網銀隊伍組成，將呈現3搶2局面。