台灣人壽：三管道投保旅平險 服務不打烊

2019-02-01 19:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



九天農曆春節連假為國人出遊旺季，台灣人壽提醒民眾，過年期間投保該公司旅平險可利用網路投保、平安Call Call卡和機場櫃檯三個管道，服務不打烊。

投保後海外旅遊遇突發狀況，可利用24小時服務專線，第一時間撥打海外急難救助專線886-2-23716088，立即由專人協助諮詢、處理各項疑難雜症。

舉凡常見的護照遺失處理、當地醫療機構推薦、安排預約當地醫師看診，甚至是安排入院許可、貼心的醫療傳譯、安排轉機回台都在服務範疇內。

台灣人壽表示，海外旅遊最重要就是投保旅行平安險，避免突發狀況或是醫療急診，常因沒有健保給付，費用動輒數萬元的風險發生。

由於市面上大多數的信用卡只要刷團費即附加旅平險，讓民眾誤以為擁有全程保障，但事實上大部分信用卡僅提供旅遊不便險及公共運輸工具期間的旅平險，主要是提供坐飛機到目的地、僅限搭乘大眾運輸工具發生的意外及飛機發生延誤、行李遺失的保障而已。

若要讓保障更周全，投保旅行平安險可再附加海外突發疾病醫療險，尤其是前往日、歐、紐澳地區的民眾，保障自動提高為1.5倍；前往美、加地區保障更自動提高為三倍，能確保保戶遇突發門診、急診，甚至是住院衍生的各項高額費用，能獲當地妥適的醫療照護。

以投保台灣人壽網路旅平險為例，民眾至日本旅遊五天，僅需約新台幣665元保費即可有旅平險新台幣700萬元保額，以及附加意外傷害醫療及海外突發疾病醫療保障各70萬元保額。