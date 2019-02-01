親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞動基金傳慘賠
新能源政策定案
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

勞資談判破裂！華航機師工會不排除春節期間罷工

土銀、彰銀網銀大當機？ 銀行：使用量大導致網路壅塞

2019-02-01 17:08經濟日報 記者陳美君╱即時報導

今（1）天是過年前最後一個交易日，多家銀行傳出網路銀行大當機情況，對此，銀行主管紛紛出面澄清，是因為使用量太大導致網路壅塞，並非外傳的當機；因應此狀況，土地銀行、彰化銀行的資訊處均已守在現場採取因應措施，確保客戶權益不受損。

有網友爆料，彰化銀行今（1）日下午網路銀行大當機，對此，彰銀澄清，其實並非當機，而是過年交易量大、導致速度較慢，且目前狀況已經改善。

由於今天是銀行最後一個營業日，午後不少民眾透過網路銀行進行查詢或轉帳等交易，不少銀行都傳出網路連線不穩、或系統當機的情況。有網友爆料，彰銀今日下午發生網銀大當機事件，對此，彰銀資訊處說明，其實並非當機，而是「網路銀行系統因為過年量大，所以速度較慢。」

據了解，今日下午3時50分，民眾使用彰銀網銀，雖然可以登入，但要進行交易時速度較慢，至下午4時10分左右便已恢復正常。

銀行主管還說，會發生這樣的情況，主要是下午同時使用網銀的民眾很多，導致速度變慢，但並非當機。銀行主管建議，民眾若遇到這樣的情況，可以嘗試重新登入，或許有助改善交易速度。

另一家公股銀行土銀也傳出相同災情。據了解，土銀的網銀與APP連線速度慢，導致不少網友抱怨「無法登入」、「不能交易」，對此，土銀表示，因為今天是最後一個交易日，大量民眾上網查詢年終獎金與薪資，導致網路壅塞，目前正在緊急處理中。

對於網銀與APP跑不動一事，土銀表示，今天網路交易量太大，加上春節前土銀也推出不少促銷活動，導致網路塞住，目前已在排解中。

土銀強調，目前提款機一切正常，僅有網銀與APP出現壅塞情況，雖然還是可以使用，但等待時間較長，目前副總等高層已聚集資訊處了解狀況，並儘速排解問題。

網銀土銀彰銀
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

年關前夕換新鈔 免排隊快速拿到新鈔小撇步看這裡

2019-02-01 15:58

匯市封關 金狗年新台幣貶值4.56%

2019-02-01 17:41

關貿加入純網銀國家隊 擬持股將來銀行2.1%

2019-02-01 17:27

匯市封關 新台幣貶0.5分收30.745元

2019-02-01 16:18

櫃買公布新人事案 周惠美接任副總

2019-02-01 16:11

金豬年報到 華泰銀送限量發財金

2019-02-01 13:45

動作要快！銀行換新鈔 今日最後一天

2019-02-01 09:55

旅平險投保偏好調查 近9成民眾在乎班機延誤保障

2019-02-01 05:53

中信 擴大招募60名MA

2019-02-01 02:58

信用卡 刷出2.8兆新高

2019-02-01 02:58

金管會提供綠色通道 鼓勵前進中東中南美

2019-02-01 02:58

台銀 馬尼拉據點開業

2019-02-01 02:58

街口添戰力 入股華頓投信

2019-02-01 02:58

六國銀犀利 去年賺逾200億

2019-02-01 02:58

高績效教練／推展FinTech的三個進程

2019-02-01 02:40

央行今年凍息機率高

2019-02-01 01:24

你沒看錯 是最美副董與德國梅嬸

2019-01-31 23:53

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11

感謝客戶 兆豐銀董座張兆順親自揮毫寫春聯

2019-01-31 19:14

8家公股銀行 去年4賺4賠

2019-01-31 14:33

低門檻外幣優利定存 小資族也可賺高利

2019-01-31 14:30

4大基金收益3年首轉虧 立委質疑配合護盤

2019-01-31 14:13

金豬報喜迎新春 一銀邀書畫名家揮毫贈春聯

2019-01-31 12:43

新春購物那張信用卡最好用？國銀攜百貨、大賣場拚優惠

2019-01-31 12:41

8公股銀行去年總投資509億 彰銀投報最差負11.5%

2019-01-31 12:39

UUPON調查發現台灣人瘋年假出國 最高指導原則「省」

2019-01-31 12:34

新台幣午盤升值3.6分 暫收30.740元

2019-01-31 12:27

權民搶百萬競賽 總交易額衝132億

2019-01-31 01:21

國銀ATM密度 世界第一

2019-01-31 01:05

ATM競賽／玉山主打外幣提款機 締佳績

2019-01-31 01:03

國泰金將設公司治理主管 法務室主管翁德雁出任

2019-01-31 01:03

33家上市櫃董事 酬金逾千萬

2019-01-31 01:03

華銀 辦海外主管法遵座談

2019-01-31 01:03

ATM競賽／國泰世華跑最快 一年多772台

2019-01-31 01:03

王道銀 新版App吸客

2019-01-31 01:02

去年上櫃權證發行檔數 創新高

2019-01-31 00:28

櫃買商品創新 成果豐

2019-01-31 00:28

夜盤交易夯 帶旺海外期貨

2019-01-31 00:15

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46
看更多

熱門文章

英業達旗下電池廠驚傳裁員百人 桃市府進行了解

2019-02-01 08:35

永福樓房東硬不降租 擁東區逾10店面每月收租千萬

2019-02-01 09:42

蔡董答應他四條件 林之晨決定接任台灣大總座

2019-01-31 18:24

顏炳立：今年房市殺戮市場 讓我們看房去

2019-02-01 09:35

你沒看錯 是最美副董與德國梅嬸

2019-01-31 23:53

史上最虧！新制勞工退休金 去年虧損423.8億元

2019-01-31 19:37

不甩公投 經部拍板「核電不延役不重啟」 2021將缺電

2019-02-01 00:43

原想拒絕...林之晨想了兩天 提4個夢幻清單接下台灣大總經理

2019-02-01 01:02

動作要快！銀行換新鈔 今日最後一天

2019-02-01 09:55

中古屋回暖 量增價修

2019-02-01 01:21

六國銀犀利 去年賺逾200億

2019-02-01 02:58

三類資金匯回 不課所得稅

2019-02-01 01:31

王品、夏慕尼、莆田今起調漲 最高漲5.83%

2019-02-01 09:09

公投投假的？蔡政府再次「政治廢核」

2019-01-31 21:49

慘！勞退新制去年虧423億元 勞工帳面少了這麼多

2019-02-01 12:13

清大教授：經部以「修法」為藉口拒核電延役

2019-02-01 05:57

海砂屋「淡水東來大廈」今劃定為都更地

2019-01-31 19:48

世界砸72億 買格芯8吋廠

2019-01-31 23:12

冷眼集／「以核養綠」公投過關卻未依結果施政 「民主萬歲」說說而已？

2019-02-01 00:20

影／台塑年終減少 王文淵：本來不該這麼多

2019-01-31 21:17

他怒東區房東太貪婪 租金從18萬漲到27萬

2019-02-01 15:55

新制勞退107年虧損423.8億元 創史上最大虧損

2019-01-31 18:43

核3廠拍板不再延役 恆春鎮長提醒核廢料一併清空

2019-01-31 21:40

中古屋 選後遞延買氣發酵

2019-02-01 01:21

林之晨專訪：要做到千億美元市值 台灣大必須國際化

2019-01-31 19:38

以核養綠期待落空 工商團體：失望再失望

2019-01-31 19:20

高雄移轉棟數創新高 建商：中小宅賣到斷貨

2019-02-01 11:06

力晶在陸布局順利 產能大增

2019-01-31 23:12

經部：核電不延役、不重啟

2019-02-01 00:29

毫無電信背景 台灣大總經理林之晨出線

2019-01-31 23:58

上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11

華映緊急處分獲准 獲90日喘息時間

2019-02-01 11:13

蔡明忠37歲接富邦產險董事長 笑稱林之晨不算太年輕

2019-01-31 18:24

談判破裂！華航機師宣布重啟罷工

2019-02-01 17:39

華映：聲請重整案遭法院駁回將抗告

2019-01-31 23:20

蔡明忠奇招 林之晨任台灣大總座

2019-02-01 01:02

海外資金匯回解釋令 3大重點會計師告訴你

2019-01-31 23:53

英穩達裁員爭議 英業達：符合法規

2019-02-01 09:38

年關前夕換新鈔 免排隊快速拿到新鈔小撇步看這裡

2019-02-01 15:58

個人匯回海外資金課稅問題 財政部公布認定原則

2019-01-31 19:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top