土銀、彰銀網銀大當機？ 銀行：使用量大導致網路壅塞

2019-02-01 17:08 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



今（1）天是過年前最後一個交易日，多家銀行傳出網路銀行大當機情況，對此，銀行主管紛紛出面澄清，是因為使用量太大導致網路壅塞，並非外傳的當機；因應此狀況，土地銀行、彰化銀行的資訊處均已守在現場採取因應措施，確保客戶權益不受損。

有網友爆料，彰化銀行今（1）日下午網路銀行大當機，對此，彰銀澄清，其實並非當機，而是過年交易量大、導致速度較慢，且目前狀況已經改善。

由於今天是銀行最後一個營業日，午後不少民眾透過網路銀行進行查詢或轉帳等交易，不少銀行都傳出網路連線不穩、或系統當機的情況。有網友爆料，彰銀今日下午發生網銀大當機事件，對此，彰銀資訊處說明，其實並非當機，而是「網路銀行系統因為過年量大，所以速度較慢。」

據了解，今日下午3時50分，民眾使用彰銀網銀，雖然可以登入，但要進行交易時速度較慢，至下午4時10分左右便已恢復正常。

銀行主管還說，會發生這樣的情況，主要是下午同時使用網銀的民眾很多，導致速度變慢，但並非當機。銀行主管建議，民眾若遇到這樣的情況，可以嘗試重新登入，或許有助改善交易速度。

另一家公股銀行土銀也傳出相同災情。據了解，土銀的網銀與APP連線速度慢，導致不少網友抱怨「無法登入」、「不能交易」，對此，土銀表示，因為今天是最後一個交易日，大量民眾上網查詢年終獎金與薪資，導致網路壅塞，目前正在緊急處理中。

對於網銀與APP跑不動一事，土銀表示，今天網路交易量太大，加上春節前土銀也推出不少促銷活動，導致網路塞住，目前已在排解中。

土銀強調，目前提款機一切正常，僅有網銀與APP出現壅塞情況，雖然還是可以使用，但等待時間較長，目前副總等高層已聚集資訊處了解狀況，並儘速排解問題。