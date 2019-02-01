年關前夕換新鈔 免排隊快速拿到新鈔小撇步看這裡

2019-02-01 15:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



台灣銀行各地的ATM（自動櫃員機）裡已經全面放置新鈔。 聯合報系資料照 分享 facebook

今（1）日是農曆年前銀行最後一個營業日，為了兌換新鈔包紅包，各地的台灣銀行湧進大量人潮，換新鈔的櫃位前大排長龍。銀行關門後，沒換到新鈔的民眾也不用扼腕，銀行主管說，台灣銀行各地的ATM（自動櫃員機）裡已經全面放置新鈔，意即民眾只要到台銀的提款機裡領錢，領出來的都會是嶄新乾淨的鈔票。

銀行主管透露，不少民眾今日下午搶搭「末班車」，在14時至15時半衝進行內排隊，希望能領到新簇簇的鈔票，討個喜氣。粗略估計，今日湧進換新鈔的人數是平日的兩倍有餘。

銀行主管說，民眾若還有百元新鈔的需求，在ATM提領款項時，記得要選「換鈔」。

舉例而言，要提款5,000元，如果直接按提領5,000元，提款機會吐出五張1,000元鈔票。

如果想拿到百元鈔，需按下「其他服務」、選擇「提款」，然後按下金額「5,000」元，接著系統會詢問，「換鈔」或「不換鈔」，民眾選擇「換鈔」後，提款機就會吐出4張千元、10張百元鈔票，且全部都會是新鈔。

每年農曆春節，央行都會提前一周，找來八家金融機構，全台開設四百多個據點，讓民眾兌換新鈔。而且，為了供應民眾新鈔，央行必須加印新鈔，因此，光是農曆新年前這段期間，央行就必須比平日多準備4,400億元的新台幣鈔券，其中絕大多數是新鈔。

央行官員表示，民眾如果沒來得及在銀行櫃檯兌換新鈔，可以到ATM提款，過年期間，央行會請銀行盡量在ATM裡放置新鈔。不過，因數量有限，民眾如果想確保領到的錢是新鈔，選擇台銀ATM提領，領到新鈔的機率最高。

雖然透過提款機，每次能領到的百元新鈔或許不多，但央行官員強調，「新鈔夠用就好」，否則換了一大堆卻用不著，年後又原封不動地存回銀行，其實也算是一種「浪費」。