旅平險投保偏好調查 近9成民眾在乎班機延誤保障

2019-02-01 05:53 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



即將迎來春遊旺季，旅行前除了安排交通、行程、食宿以外，旅平險規劃也相當重要。隨著國人觀光人口數益趨成長、投保旅平險管道多元，Money101金融比較平台公布「國人旅平險投保偏好大調查」，88.54%民眾最在乎「旅遊不便險」。

調查發現，民眾認為旅平險保障相當重要，有88.27%的人會另外付費購買旅平險，其餘不會再另外付費投保的人則有74.67%是因為認為信用卡已經有提供旅平險福利，所以沒有再加購。

Money101台灣董事總經理周純如表示，國人對於旅平險的接受度相當高，但旅平險透過不同管道承保，保障內容不一定一樣；自費投保或信用卡附贈權益保障內容差異大；同一家公司會因為透過網路投保、線上要保、機場投保、業務員投保等管道而影響理賠結果，投保前要特別留意。

根據Money101調查，多數民眾只有在出國時才會投保旅平險，投保的險種中，有88.54%民眾認為應該要投保「旅遊不便險」，這或許從近兩年來發生長榮空姐罷工、復興航空倒閉、美國聯合航空機位超賣拖人事件、颱風造成關西機場關閉等新聞事件引發民眾對於旅程延誤、班機延誤的關注。

正因民眾關注班機延誤所造成的財務負擔，Money101提醒，若要將班機延誤、行李延誤、旅行文件遺失等風險轉嫁給保險公司，應該向產險公司投保，並非人壽公司。

近年來多家產險業者卯勁祭出利多，班機延誤小時數越改越短，13家產險公司的網路投保條款中，去年多數只要延誤4小時就啟動理賠，明台產險推出延誤3小時就理賠，新光產險甚至喊出延誤2小時就理賠。此外，國泰世紀產險自去年以來，每逢旅遊旺季，班機延誤理賠金額就從原本5,000元加碼到10,000元。