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上海將加快推動千億元級投資 中芯國際14奈米今年量產

2019-01-31 22:11聯合報 記者林則宏╱即時報導

上海市長應勇指出，今年上海將加快建設中芯國際、華力、和輝二期等累計投資超千億元重大項目產業建設。其中，中芯國際14奈米鰭式場效電晶體（FinFET）將於今年量產。應勇並強調，上海有信心實現今年經濟增長6%~6.5%的預期目標。

應勇31日下午於上海市15屆人大二次會議閉幕後召開記者會時表示，上海市第11次黨代會提出，上海要加快構建以現代服務業為主體，戰略性新興產業為引領，先進製造業為支撐的現代產業體系。

據上海《一財網》報導，應勇說，「上海不是不要製造業，上海不能沒有製造業，上海要的是先進製造業，高端製造業，戰略性新興產業。近年來，我們根據總書記（習近平）防止經濟『脫實向虛』，防止經濟結構形態虛高，鞏固和提升實體經濟能及的要求，制定出台了鞏固和提升實體經濟能級的50條，並狠抓落實，有一批重大先進製造業項目落戶上海。」

他舉例，去年，特斯拉、大眾純電動車、國能等五個人民幣百億級重要產業項目落戶上海並開工建設。「我們同時也加快建設中芯國際，華力二期等累計投資超千億元重大項目產業建設。我們還要在培育和升級航太航空，汽車船舶，高端製造裝備產業同時，進一步聚焦集成電路，人工智能，生物醫藥等領域，加快布局符合科技變革方向，產業發展導向的重大項目落地。」

應勇強調，製造業是上海城市不可或缺的產業，要繼續花更大力氣加以培育和發展，來推動上海經濟更高質量發展。

在27日發布的政府工作報告中，應勇也表示，今年將「加快落實集成電路、人工智能、生物醫藥等產業政策，深入實施智慧網聯汽車等一批產業創新工程，推動中芯國際、和輝二期等重大產業項目加快量產，實現集成電路14納米生產工藝量產，推進昊海生物、ABB機器人、盛美半導體等項目開工建設。」其中，預告中芯國際14奈米即將量產的訊息受到關注。

中芯國際是目前大陸最大、世界第五的晶圓代工廠，在北京、天津、上海等地有多座8吋、12吋晶圓廠，其中上海的12吋廠2016年投資建設，總投資額近百億美元，可涵蓋14奈米至10/7奈米技術，滿產後規模可達每月7萬片。

對於政府工作報告提出，今年上海經濟增長的預期目標為6%至6.5%，應勇說，「實現這個目標我們既有信心，也需付出艱辛的努力。」

他同時強調，今年「使政府過緊日子，也要給企業減稅降費，為企業營造更好發展環境，減輕負擔，啟動微觀主體活力，增強社會創造力，推動上海經濟更好更快發展。」

應勇說，有效降低企業成本負擔，對激發社會活力、提高企業競爭力至關重要。今年政府工作報告明確，將實施更大規模減稅、更加明顯降費，還將進一步降低社保費率，穩定社保繳費方式，降低企業制度性交易成本。

應勇表示，上海對今年地方一般公共預算收入的預期目標調低至增長5%，也是考慮到減稅降費的因素。同時，今年政府部門的一般性支出將一律壓減5%以上。

上海市長應勇預告，中芯國際14奈米鰭式場效電晶體（FinFET）將於今年量產。（...
上海市長應勇預告，中芯國際14奈米鰭式場效電晶體（FinFET）將於今年量產。（取自《上觀》網）
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上海製造業奈米

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