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捲入貼圖侵權爭議 街口宣布接手Jello Chat在台營運

2019-01-31 20:25經濟日報 記者彭慧明╱即時報導

台灣電子支付主要業者街口網絡與合作夥伴Jello Chat合作「發紅包」，但Jello Chat卻涉及侵權、讓用戶違法下載盜版的LINE貼圖，貼圖作者更群起抗議，並質疑Jello Chat設在海外、無法追查責任。街口網絡與Jello Chat緊急達成9點協議，強調不會侵權，未來Jello Chat也會在台灣設立據點服務用戶。

第1點協議，是即日起街口網絡接管Jello Chat 在台灣的營運。

2.街口網絡已在31日清晨下架所有有疑慮的貼圖，已下載貼圖的用戶無法繼續使用這些貼圖，以回應台灣使用者及創作者的要求。

3.Jello Chat 為註冊在海外的公司，營運團隊位於新加坡，目標為東南亞市場，與街口僅為合作關係。由於電子支付市場包含了支付與轉帳兩大功能，但兩者屬性不同，街口支付本身定位為人與商的平台，以支付為主要核心功能。而轉帳為人與人之間的行為，街口並非人與人的平台，因此去年積極尋找合作夥伴，與Jello Chat 合作，是為了打造更完善的電子金流生態。

4. 由於台灣市場較小，街口支付難與大型知名的通訊軟體合作，而Jello Chat 以短片隨錄隨傳、語音訊息聯播、貼圖分享平台為主打，用戶還可以自己製作自己的貼圖傳送給好友，加上連結街口支付後可提供更好更方便的轉帳與發紅包功能，因此街口支付認為這是很好的結合，功能也相當符合時下的市場需求，評估過後決定與其合作。

5. 有鑑於電子紅包是帶動轉帳的最好方式之一，因此趕在農曆春節之前，Jello Chat 在尚未註冊台灣公司之前，就配合街口支付先行上架，也因此Jello Chat 前期的行銷相關事宜，由街口網絡協助，APP上架就由Jello Chat 於新加坡團隊營運。

6. 關於在台灣備受爭議的貼圖免費分享平台，其實與國外如telegram 等通訊軟體相同。街口認同創意的價值在其所能產生的IP價值，因此免費貼圖分享平台，能使更多人使用貼圖，也才能為創意創造出最大的IP價值。

7. Jello Chat 的貼圖平台是開放式平台，所有人都能上傳貼圖。Jello Chat 採快速審核，檢舉下架的機制，但不熟悉任何台灣知名創作，因此通過了許多知名創作的貼圖。同時為了鼓勵創作者上架，推出了上貼圖拿獎金的活動，由於活動每週都有獎金，若能每週都在前十名，可獲得數十萬以上的獎金，因此遭到有心人士濫用，上架非其所擁有的貼圖，侵犯了台灣許多創作者的創作。貼圖活動現也已暫停。

8. 從今(1/31)起街口網絡接管Jello Chat 台灣營運後，仍會保持開放式分享平台模式，維持快速審核的模式，但會更完善審核機制，避免再發生用戶上架侵權創作的情況。

9. Jello Chat 未來必定會在台灣設立公司，以保障所有台灣用戶的權益，而街口網絡也會更加謹慎經營，除了提供最方便的轉帳、紅包功能，也會避免類似貼圖弊端發生，並提供更多更好的通訊相關功能給使用者。街口網絡仍期待台灣的創作者能在現在完全乾淨的貼圖分享平台，分享自己的創作，為自己的創作產生最大的IP價值。

貼圖街口支付紅包

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