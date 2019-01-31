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中信金控擴大徵儲備幹部 今年逾60名

2019-01-31 19:51經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中國信託金控31日表示，今年擴大招募「儲備幹部（Management Associate Program，簡稱MA），預計延攬逾60位商管、理工、資訊等各界菁英人才。

該公司3月起將前往台灣各大學院校舉辦招募說明會，亦將遠赴美國、日本等據點舉辦海外甄選活動。歡迎學士（含）以上，中英文流利，甚至通曉日語或東南亞語系者（如僑生或外籍生）踴躍報名，不只挑戰百萬年薪，更掌握與中國信託攜手站上國際舞台的機會。

中信金今年MA除了招募經營管理、財務管理、數位金融三組，子公司中信銀行特別將法人金融組更名為國際金融組，且新增數據科技組網羅大數據及AI人才，加上原有個人金融、資本市場、風險管理，及台灣人壽的保險數位、投資交易等領域，共計十個組別。

中信金表示，兩年MA培訓養成計畫，將提供量身打造的金融專業及共通學程，透過系統性輪調培養紮實的業務專業，亦讓MA參與華頓商學院大師講座或香港、澳洲、紐約等全球論壇。通過層層考驗脫穎而出的MA將於結訓後升任經理，成為獨當一面的專業經理人。

中信金表示，MA計畫除了要為公司延攬優秀人才，更希望讓具備「SMART特質（Savvy理解力、Mobility移動力、Ambition進取心、Resilience抗壓力、Teamwork團隊心）」，卻身處悶世代的新鮮人，能有「懂得廣、做得新、領得多、升得快、走得遠」的翻轉機會。

中信MA計畫舉辦多年，多位已成優秀領導主管，如中國信託銀行交易室Desk head邱英明、北京辦事處首席代表張達基、負責電子銀行業務的周起筠、台灣人壽副總經理楊慧君等人，都是各專業領域上不可或缺的要角。

中信亦致力提供年輕人嶄露鋒芒的舞台，像台大財金系畢業後加入法金MA的李約，主動請纓轉戰數位金融領域，以25歲之齡扛下區塊鏈實驗室負責人的大旗，不僅帶進社群思維，翻轉傳統金融，亦代表中信託到以色列、香港、中國大陸等地參與論壇發表演講。

中信MA計畫海內外報名收件自即日起至今年3月31日止，3月將前進台大、政大、清大、成大、中央、中山等大學校園舉辦說明會，3月24日亦將於南港中信金融園區舉辦金控總部說明會。

中信金中國信託數位金融

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