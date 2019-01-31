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信用卡權益縮水 國人轉瘋「哩程回饋」換機票

2019-01-31 19:15經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

國人瘋出國，用哩程換機票也成為一股趨勢。Money101.com.tw 金融比較平台今（31）日公布「國人哩程累積調查」，發現哩程累積者的年齡主要為30歲至50歲的青壯年，比重占8成。尤其新手當中，30到40歲的Y世代占五成之多。

國內包含國泰、台新、滙豐、花旗、星展、中信、新光、美國運通等銀行都有與航空公司合作推出聯名卡或是飛行卡，不同卡別等級還對應到不同的哩程回饋比率、年費、首刷禮(哩)、機場貴賓室等旅遊相關權益。

Money101.com.tw 董事總經理周純如表示，從去年開始各家信用卡權益出現大縮水現象，當市場聲音還停留在「現金回饋卡」時，其實有另外一群民眾早已開始選擇「哩程回饋卡」作為消費主力，來為自己換取每年出國旅遊或升等的機會。

Money101從「每月可以從信用卡中獲取多少哩程數」以及「每月信用卡消費金額」交叉比對，發現哩程愛好者刷卡金額的上升，同樣反映在哩程累積上，例如刷卡金額落在一萬至兩萬區間的民眾，有63.4%表示可從信用卡獲得500至2,000哩；當刷卡金額落在兩萬至五萬，該區間的51.6％民眾表示可獲得哩程成長到1,000至3,000哩，若與市場上18至25元累積1哩的信用卡哩程回饋率相符，也說明累積哩程的民眾大多會選擇「哩程回饋卡」作為消費的主力信用卡。

至於哩程累積者在乎哩程信用卡那些優惠、福利呢？據調查結果顯示，高達77.68%受訪者認為國內消費的哩程回饋率，即多少元累積1哩非常重要；62.35%在乎國外消費哩程回饋率；將近61%受訪者在乎首刷哩送多少；其他包括了解年費多寡、信用卡提供的旅遊權益，像是免費機場貴賓室權益、免費機場接送次數以及免費機場周邊停車亦有超過四成~四成七民眾關心。

此問卷資料為 Money101.com.tw 於2018年11月網路進行，針對平均一年至少旅遊一次的網路受訪者，共回收 4,070 份有效樣本。

信用卡機場刷卡

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