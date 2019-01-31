感謝客戶 兆豐銀董座張兆順親自揮毫寫春聯

2019-01-31 19:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 夏淑賢 ╱即時報導



兆豐金控（2886）暨兆豐銀行董事長張兆順賀新年，親自揮毫寫春聯，張兆順與兆豐金總經理胡光華、兆豐銀總經理蔡永義，和書法名師鄭紅雪一起主持開筆儀式，張兆順與胡光華、蔡永義、鄭紅雪各自寫一個字，湊成「吉兆豐年」，把銀行的名字與新春吉祥的好意頭放在一起，祝福兆豐銀客戶金豬年也能賺得盆滿缽滿。