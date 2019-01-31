不簡單...ATM台外幣現鈔雙向兌換 新光銀行搶第二

2019-01-31 19:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



繼中國信託商業銀行之後，又一家銀行獲得中央銀行核准開辦ATM台外幣現鈔兌換業務。新光金控子公司新光銀行31日宣布，即日起已率先於台北車站前的新光銀行館前數位分行，提供國人或外籍旅客這項安全便捷的換匯服務。

銀行界人士指出，中信銀行是國內個人金融的泱泱大行，領先群倫推出ATM台外幣現鈔兌換業務不足為奇，但規模與個人金融業務相對小很多的新光銀行，這次能夠成為繼中信銀行之後，拿下國內銀行業開辦ATM台外幣現鈔兌換的「榜眼」，寫下第二名的歷史紀錄，著實難能可貴。

新光銀行表示，依照過往外幣提款機的客戶交易資料分析，發現57%客戶最常使用ATM提領日圓現鈔，人民幣與美元各占20%，與觀光局統計國人出國旅遊最常到訪國家為日本的觀察一致。

台北車站商圈為國內重要交通樞紐，也是外國觀光客與本國旅客最易造訪之處，周邊飯店、商旅、青年旅社密集，因此選擇館前數位分行成為首間提供此次服務的分行。

台外幣現鈔兌換ATM相較於現行外幣提款機，除本國晶片金融卡就可提領外幣之外，亦可執行台外幣現鈔雙向兌換功能，目前提供美元、日圓、人民幣三種幣別的現鈔兌換。

台灣居民、外籍人士與中國大陸、香港、澳門地區人士只要有兌換需求均可適用，不但方便、安全且可省下手續費，即使在台灣沒有外幣帳戶也能兌換。

台灣民眾也可持任一銀行的晶片金融卡提領外幣現鈔，新光銀行客戶不但享優惠匯率且免手續費，都歡迎客戶多加利用。