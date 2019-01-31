央行適度寬鬆貨幣 M2貨幣需求年增率2.84％

2019-01-31 18:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



中央銀行今（31）日公布去年第4季理監事會議議事錄摘要，內容提到央行粗估今年M2貨幣需求年增率為2.84％，但考量各項因素，仍將2019年的貨幣成長目標區間維持在2.5~6.5％不變，以宣示「央行適度寬鬆貨幣，充分支應民間資金需求，協助經濟成長的決心」。

央行在理監事會議議事錄中提到，因為過去模型預測誤差，再加上美中貿易衝突等不確定性以及外在環境變化等，因此預估今年 M2成長目標區間維持在2.5~6.5％，以宣示央行適度寬鬆貨幣，充分支應民間資金需求，協助經濟成長的決心。

M2年增率以定期性存款為主，偏向價值儲藏。去年12月M2年增率下跌至3.07％，寫下近六年新低，被市場解讀與外資大舉匯出，導致國內資金水位降溫有關。

另外，也提到央行基於四大考量而將M2成長目標區間維持在2.5~6.5％。包括：近期國內金融情勢指數轉呈緊縮、今年經濟成長率與通膨率恐低於去年、中美貿易衝讀不利於全球經濟成長，以及主要經濟體貨幣政策分歧，預期跨國資金異動頻繁，將影響M2成長。

有理事在討論中提到，如果貿然改變目標區間，恐怕會讓外界有所解讀，例如下調恐怕是央行擔心景氣過熱、上調則代表央行不看好未來景氣，認為中庸才是穩當。

但仍然有理事提出，基於貨幣成長目標區間與政策利率之間，仍存在某種程度的協調整合，建議央行理監事會可以增加對貨幣成長區間檢討或是調整的討論次數。

對於通膨目標的設定，也有理事提出討論，應該要關注部分央行已經採行通膨目標化機制的現象。但部分理事則認為，部分國家之所以實施通膨目標化機制出現成效，是因為以前通膨很高，雖然可以關注其發展趨勢，但央行目前貨幣目標化機制運作良好，似乎不需要考慮採行通膨目標化機制。