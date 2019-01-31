親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
勞動基金傳慘賠
離岸風電急衝
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

銀行到無國銀地區設點 金管會開「綠色通道」

2019-01-31 18:24經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會今天公布修正本國銀行設立國外分支機構規定，對於具有優良全球營運管理能力的國銀，擬申請前往尚無國銀設立分支機構的國家或地區設立分行，將「優先加速審查」。

金管會銀行局副局長王立群表示，這項新規定預計2月12日發布實施。

金管會表示，為鼓勵優質國銀開拓海外市場，掌握佈局商機，對於具有優良全球營運管理能力的國銀，擬申請前往尚無國銀設立分支機構的國家或地區設立分行，將優先加速審查。

這次修正重點，包括第一，增訂優先加速審核機制，國銀具有優良的全球營運管理能力，且擬前往尚無國銀分行的地區申設分行者，優先加速審查，審查期限從現行30個營業日，縮短至25個營業日。

至於何謂「具有優良的全球營運管理能力」，則須符合以下條件：

1.最近三年所屬海外分（子）行的財（業）務狀況。

2. 最近五年國外金融監理機關對所屬海外分（子）行的評等、金融檢查結果、法令遵循情形，及是否有受當地金融監理機關處分情形。

3. 最近三年本會對所屬海外分（子）行的評等情形，檢查缺失事項是否已完成改善或有無受金管會處分的情形。

4. 其他可顯示具備優良全球營運管理能力的佐證資料。

第二，放寬國外分行人員參加訓練課程的範圍，授權業者自行舉辦訓練課程。

金管會

相關新聞

低門檻外幣優利定存 小資族也可賺高利

2019-01-31 14:30

4大基金收益3年首轉虧 立委質疑配合護盤

2019-01-31 14:13

金豬報喜迎新春 一銀邀書畫名家揮毫贈春聯

2019-01-31 12:43

新春購物那張信用卡最好用？國銀攜百貨、大賣場拚優惠

2019-01-31 12:41

8公股銀行去年總投資509億 彰銀投報最差負11.5%

2019-01-31 12:39

UUPON調查發現台灣人瘋年假出國 最高指導原則「省」

2019-01-31 12:34

新台幣午盤升值3.6分 暫收30.740元

2019-01-31 12:27

不只年前才有！本國銀行開工日也送發財水

2019-01-31 11:50

上班族給小孩過年紅包 1,000到2,000占大宗

2019-01-31 11:44

新台幣開盤30.715元 升值6.1分

2019-01-31 09:22

權民搶百萬競賽 總交易額衝132億

2019-01-31 01:21

國銀ATM密度 世界第一

2019-01-31 01:05

ATM競賽／玉山主打外幣提款機 締佳績

2019-01-31 01:03

國泰金將設公司治理主管 法務室主管翁德雁出任

2019-01-31 01:03

33家上市櫃董事 酬金逾千萬

2019-01-31 01:03

華銀 辦海外主管法遵座談

2019-01-31 01:03

ATM競賽／國泰世華跑最快 一年多772台

2019-01-31 01:03

王道銀 新版App吸客

2019-01-31 01:02

去年上櫃權證發行檔數 創新高

2019-01-31 00:28

櫃買商品創新 成果豐

2019-01-31 00:28

夜盤交易夯 帶旺海外期貨

2019-01-31 00:15

ETN宣導會 線上報名

2019-01-31 00:15

智慧經營／楊金龍宣導政策 Q版公仔上陣

2019-01-30 23:54

花旗銀行大當機 金管會查明後發布二點聲明

2019-01-30 19:58

金管會發聲明：要求花旗銀行確保帳務正確及交易正常

2019-01-30 19:21

華南辦海外法遵主管座談會 董座帶員工落實法遵文化

2019-01-30 17:54

學者關心外勞匯兌不便 銀行局：已意識到問題

2019-01-30 14:04

當機帳戶歸零？花旗：一切正常

2019-01-30 13:50

台新Richart存美元年息3% 新台幣1000元就可存

2019-01-30 13:33

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46

兩種外幣定存 國人最愛

2019-01-30 00:45

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:18
看更多

熱門文章

台灣大總經理換人做 40歲林之晨出馬

2019-01-31 14:24

6原因揭東區商圈關店潮 房市專家：下條鬼街會在哪？

2019-01-31 09:50

李雪雯／勞保可能提前一年破產 除了自提6％應有4大正確觀念！

2019-01-31 10:21

鴻海集團強攻光電 一口氣設三公司

2019-01-30 23:22

經濟部拍板！核能不延役、不重啟

2019-01-31 17:26

尾牙最大獎只有一萬很小氣 台塑六輕員工氣噴爆料

2019-01-31 10:19

市況冷...多家飯店法拍 等嘸人

2019-01-31 01:18

財部發布解釋令 三種海外所得不課稅　

2019-01-31 14:44

蘇貞昌保證勞保最終支付責任 李來希：政府是詐騙集團

2019-01-31 11:22

免稅天堂不再 設點避稅難了

2019-01-31 01:00

假郭董太多 鴻海證實郭台銘臉書官方粉絲團啟用

2019-01-31 14:07

原計畫暫遷印尼 林之晨創新熱誠讓蔡明忠覺得不能放人

2019-01-31 15:00

經部大讓步！拚春節前發給4風電商許可

2019-01-31 00:24

冷眼集／一路開綠燈 政府到底在急什麼？

2019-01-30 23:40

賣不完的建案暴增！北台待售建案 連3季飆新高

2019-01-31 10:24

2.36億美元 世界先進收購格芯新加坡8吋廠

2019-01-31 14:43

清大教授范建得：躉購費率降價是智慧的決策

2019-01-31 00:42

電信5G擂台賽 台灣大、遠傳新將上陣

2019-01-31 14:33

換現金過好年 房仲：年前屋主心態放軟、讓價多

2019-01-31 11:05

花旗銀行大當機 金管會查明後發布二點聲明

2019-01-30 19:58

蔡政府繼續非核家園！ 能源配比 確定排除核電

2019-01-31 17:15

華為 傳要台廠配合在陸生產

2019-01-31 00:54

台企銀年終獎金拍板5.6個月 全員有望加薪

2019-01-30 22:07

新能源政策周四揭曉 經濟部挑燈夜戰

2019-01-30 22:44

一個都不能少！翁朝棟致中鋼員工信 今年首重工安

2019-01-31 13:57

設廠生變？鴻海澄清：威州投資仍是優先選項

2019-01-30 23:22

經部釋優惠 風電大利多

2019-01-30 23:41

藍委：為撐股市「萬點」 四大基金破兆投資虧損120億

2019-01-31 12:24

躉購費率出爐 風電爭議一次看懂

2019-01-30 19:29

勞保提前破產 最新精算懶人包QA一次看懂

2019-01-31 14:39

廣達尾牙今晚登場 最大獎現金30萬元

2019-01-31 09:07

精算報告指出：就算啟動年改 勞保仍在2028年破產

2019-01-31 17:14

信保基金董座 陳景峻內定接任

2019-01-31 00:29

公股行庫退休潮 台企銀下半年還有兩位副總屆齡退休

2019-01-30 22:09

躉購費率／新版費率 產學界肯定

2019-01-31 01:54

核三延役核四重啟？經長17時公布「能源調整新方案」

2019-01-31 11:47

勞保精算潛藏負債9.11兆 勞動部：中短期內不用擔心

2019-01-31 16:44

自益信託農地遺產 不適用遺贈稅優惠

2019-01-31 01:01

國銀ATM密度 世界第一

2019-01-31 01:05

蘋果財報帶給台廠的警訊...

2019-01-31 01:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top