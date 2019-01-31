銀行到無國銀地區設點 金管會開「綠色通道」

2019-01-31 18:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會今天公布修正本國銀行設立國外分支機構規定，對於具有優良全球營運管理能力的國銀，擬申請前往尚無國銀設立分支機構的國家或地區設立分行，將「優先加速審查」。

金管會銀行局副局長王立群表示，這項新規定預計2月12日發布實施。

金管會表示，為鼓勵優質國銀開拓海外市場，掌握佈局商機，對於具有優良全球營運管理能力的國銀，擬申請前往尚無國銀設立分支機構的國家或地區設立分行，將優先加速審查。

這次修正重點，包括第一，增訂優先加速審核機制，國銀具有優良的全球營運管理能力，且擬前往尚無國銀分行的地區申設分行者，優先加速審查，審查期限從現行30個營業日，縮短至25個營業日。

至於何謂「具有優良的全球營運管理能力」，則須符合以下條件：

1.最近三年所屬海外分（子）行的財（業）務狀況。

2. 最近五年國外金融監理機關對所屬海外分（子）行的評等、金融檢查結果、法令遵循情形，及是否有受當地金融監理機關處分情形。

3. 最近三年本會對所屬海外分（子）行的評等情形，檢查缺失事項是否已完成改善或有無受金管會處分的情形。

4. 其他可顯示具備優良全球營運管理能力的佐證資料。

第二，放寬國外分行人員參加訓練課程的範圍，授權業者自行舉辦訓練課程。