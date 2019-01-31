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美方為何邀韓國瑜演講？ 他揭原因在這三個問題

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新台幣升3.6分 收在30.74元兌1美元

2019-01-31 16:47經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

新台幣今（31）日收在30.74元兌1美元，升值3.6分，連續二日走升，成交量7.13億美元。新台幣今日以30.716對1美元開盤，升值6.1分。

美國聯準會（Fed）今日宣布維持基準利率水準不變，且對任何利率行動都會保持耐心，被市場解讀，今年美國升息可能性存在高度不確定性，美股大漲，新台幣也走高。

匯銀主管認為，美國聯準會偏鴿派態度打壓美元，帶動亞洲貨幣上漲，新台幣跟長，但進口商逢低出手承接美元，新台幣漲幅在30.7元兌1美元受阻，今日收在30.74元兌1美元。

新台幣美國聯準會

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