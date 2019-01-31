中信美元優利定存 年利率最高4%

2019-01-31 16:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中國信託商業銀行31日表示，即日起至今年2月27日止，無論新舊資金，客戶只需依牌告匯率換匯轉存，單筆1.5萬美元（含）以上，透過臨櫃或網路銀行，即可享14天期定存年利率4%、1個月期定存年利率3.68%，滿足客戶短期資金停泊需求。

此外，凡存入新資金單筆5,000美元（含）以上者，臨櫃辦理可享3個月、1年期年利率3%，滿足客戶多元外幣資產配置需求。

中信銀行表示，去年美元在外匯市場上表現獨強，今年市場雖對美國聯準會（Fed）升息預期降低，使美元升值動能稍有減弱。

2019年第1季金融市場波動仍因中美貿易戰、英國脫歐等事件影響下，資金持續流往美元資產以尋求穩健投資收益，加上美元利率目前較多數成熟國家貨幣高，美元仍為市場聚焦對象。

中信銀行提醒，今年理財重點首重控制整體波動風險，以多元資產布局為宜，在全球經濟數據尚未回溫前，美元仍具相對優勢，建議民眾可利用美元優利定存專案，增加資產抗震效果。

針對仍未持有中信銀行外幣帳戶之民眾，僅需簡單三步驟，即可隨時透過該行網路銀行輕鬆開立數位外幣帳戶。

活動期間內參加「數位外幣優利定存」專案，單筆1,000美元（含）以上資金匯入，可享1年期年利率3.2%。

凡於臨櫃首次開立外幣帳戶者，亦可參加外幣新戶優利定存專案，1年期享有年利率3.2%。

中信銀行新台幣定存客戶，可透過該行網路銀行或臨櫃參加「新台幣定存解約轉存」專案，單筆1,000美元即可享1年期年利率3%；單筆10萬美元（含）以上，臨櫃則可享1年期年利率3.2%。

相關活動詳情，可上中信銀行官方網站查詢。