租借車出遊 這樣做可避免欲哭無淚

2019-01-31 16:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



春節有九天連假即將來臨，安排國內返鄉或旅遊的民眾，借車或租車遊玩的機會，倘若不幸發生意外事故，造成第三人體傷、死亡或財物損失要負賠償責任，該怎麼辦？

新安東京海上產險31日表示，龐大的賠償負擔可能讓你欲哭無淚，其實，出發前花小錢投保，可以免去煩惱。

不管是租車還是借車，都可以依照自己的需求，選擇最適合的保障。

怎麼說呢，用兩種情境跟您說明。

情境一、小明跟爸爸借車，載未婚妻到南部兩天一夜小旅行，沒想到路況不佳，害車子不慎與它車對撞，造成對方車損傷及借來的車損傷。

如果有投保短期租借車保險，兩天保費只要386元，即可有以下保障：

1、借來的車損傷，最多可賠10萬元，但只限與其他車輛碰撞的事故。

2、對方人受傷，每人最多可賠50萬元，每個事故最多賠100萬元；對方的車子損傷，最多可賠10萬元。

情境二、小梅到租車行領取預約好的車，和好友們到宜蘭梅花湖一日遊，租車時已確認，租車公司只有投保強制險。

小梅上吉時保投保一日租借車險，保費只要335元起，即可有以下保障：

1、租來的車損傷，最多可賠10萬元，但只限與其他車輛碰撞的事故。

2、對方人受傷，每人最多可賠50萬元，每個事故最多100萬元。

3、對方車損傷，最多可賠10萬元。