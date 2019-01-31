出國刷台新卡 指定通路最高回饋15%

2019-01-31 15:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



今年春節連假長達九天，台新銀行31日表示，特別推出海外消費滿額最高回饋4,500元，以及訂房網、藥妝、電器等八大指定通路刷卡消費最高回饋15%活動，卡友不論是旅遊住房需求，或是到渡假地的購物採購，都可享消費回饋。

台新銀行支付金融處副總經理黃天麟表示，出國旅遊所需的食衣住行與購物消費是一筆不小的開銷，提醒民眾可以善加利用信用卡發卡銀行所提供的優惠活動省荷包。

台新銀行即日起為卡友推出從出國預訂飯店到目的地餐飲店、交通、住宿、購物商店等，刷台新信用卡滿3萬回饋600元，滿6萬回饋1,200元，回饋金額以此類推最高回饋3,000元。

若是使用台新萬事達卡刷卡再享滿3萬加碼回饋300元，滿6萬加碼回饋600元，最高加碼回饋1,500元；兩活動加計最高回饋4,500元。

因應國人最夯的自由行出國旅遊，台新銀行也特別與4大訂房網合作，推出於Booking.com、Agoda、 Expedia、Hotels.com刷台新信用卡最高享8%折扣。

國人最愛的日本旅遊，則可在大國藥妝、札幌藥妝、Yodobashi Camera、Bic Camera等四大知名購物商店刷台新信用卡享最高15%優惠。

許多民眾會善用旅遊當地的交通APP或美食APP讓行程安排更順暢，也有不少民眾會在旅遊出發前透過海外網站預訂採購商品，配送到指定住宿地，讓購物更輕鬆便捷。

黃天麟提醒，民眾可以善用3月底前於Apple iTunes或Google Play或Amazon首次綁定台新萬事達卡，並完成任一筆海外刷卡消費交易，即享150元刷卡金回饋優惠。