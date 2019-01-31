低門檻外幣優利定存 小資族也可賺高利

2019-01-31 14:30 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



台新銀行Richart數位帳戶，大受年輕人歡迎。 圖／台新提供 分享 facebook 針對有獎金理財需求的民眾，台新銀Richart近期推出外幣優利定存專案，可存美元、澳幣、人民幣等，若符合專案內容，分別享有3%、2%、3.2%的優惠利率，民眾只需新臺幣1000元就可參與專案。土地銀行2月也推出美元定存優惠專案，最高可享年利率3%的高利定存。

台新銀行表示，相較市場上許多同類型的外幣定存專案，參與門檻約新臺幣3萬元，Richart外幣優利定存專案千元即可承作，進入門檻相對低，讓年輕人可以用千元開始慢慢培養理財的習慣。

自108年2月1日起至108年2月28日止再續辦優存專案，不論新舊資金，只要單筆達美元5萬元以上，即可享6個月、9個月及一年期年利率2.95%的高利美元定存。

另為回饋舊存戶，若以新臺幣定期性存款中途解約轉存美元優惠存款達美元5萬元以上，更可享有6個月、9個月及一年期年利率3%的高利率。

土銀表示，即使是未達美元5萬元以上的新資金，或是既有美元存款，也享有低門檻、高利率的優惠定存，只要臨櫃美元5000元以上、網銀美元1000元以上，即可享有3個月年利率2.8%，6個月以上年利率2.85%。

過年大家荷包滿滿，無論是父母幫小孩紅包理財或為自己的年終做規劃，都是不錯的選擇。且存戶若由他行「外幣匯入匯款」辦理本專案，一律免收手續費。