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新春購物那張信用卡最好用？國銀攜百貨、大賣場拚優惠

2019-01-31 12:41經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

台新大潤發聯名卡可以獲得滿額最高1,150元現金抵用券。 圖／台新銀行提供
台新大潤發聯名卡可以獲得滿額最高1,150元現金抵用券。 圖／台新銀行提供
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今年春節連續假期長達9日，國內大型信用卡發卡行出招，要搶豬年新春期間大餅，中國信託國泰世華台新銀針對百貨公司大賣場等地點，給出最優惠回饋。

根據國銀業者公布資料統計，去年前四大信用卡發卡行，包括中國信託、國泰世華與台新銀與玉山銀總共發出逾300萬張信用卡，去年全年國人信用卡刷卡金額破2.88兆元，今年有機會挑戰3兆元。

9天農曆春節，各大行發卡行蠢蠢欲動。流通卡王中國信託商銀牽手台北101，出持中國信託101聯名卡在館內消費，包括LV、Apple等高端消費商店購物，可以享有2％價值的101點數會員購物金回饋，首創國際精品消費回饋無上限，台北101購物中心近200家品牌皆可累計或折抵消費。並消費超過4萬並分6期或12期，可以獲得1,200元抵用金。

有效卡第一大的國泰世華銀則鎖定的辦年貨大賣場商機，推出旗下 Costco聯名卡到17日（初13）為止，於Costco實體賣場及線上購物刷Costco聯名卡購買單價超過15,000元之指定家電、家具，享3％多利金回饋。

流通卡第四大的台新銀信用卡優惠橫跨百貨與大賣場，針對百貨部分，近期與新光三越合作，大賣場則是攜手大潤發、大買家等，推出到5日（初一）為止，刷卡滿額可以獲得禮券，最優在大潤發刷台新大潤發聯名卡可以獲得滿額最高1,150元現金抵用券。

此次新光三越攜手星展銀、花旗銀、北富銀等11家銀行，推出卡利high活動，卡友可以滿額送百電子禮券活動。但期間最優惠為台新銀，刷滿2萬元可以獲得400元電子禮券、刷滿6萬元可以獲得1,500元電子禮券、刷滿20萬可以獲得3,500元電子禮券。

假設在指定時間消費，台新銀、花旗銀等銀行還會再加碼送禮券。滿1萬元送100元電子禮券、滿3萬元送300元電子禮券。

台新國泰世華信用卡春節中國信託

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