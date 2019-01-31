8公股銀行去年總投資509億 彰銀投報最差負11.5%

2019-01-31 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 張文馨 ╱即時報導



四大基金出現虧損，國民黨立法院黨團書記長曾銘宗長期追蹤8家公股銀行投資狀況發現，相較2016年5月總投資金額393億元，去年底總投資金額已達509億元，其中4家賺錢、4家賠錢，報酬率表現最差的是彰化銀行-11.5%；表現最佳是一銀4.86%和合庫4.84%。

曾銘宗去年10月曾經以公股行庫投資規模和報酬率為依據示警，公股銀行不斷加碼投資股市，但報酬率已衰退，當時公股銀行短期投資的報酬率，從2016年底的12.6%一路衰退到去年9月底6.42%，幾乎是腰斬。

根據曾銘宗取得新一季資料顯示，2016年底投資規模為336.6億元，2017年底投資366.7億元，去年底達509.7億元，顯見投資規模不斷擴大。再看報酬率，2016年底獲益42.6億元，報酬率12.66%；2017年底獲益37.6億元，報酬率10.25%；去年底獲益1億元，報酬率0.2%。

近一步觀察8家公股行庫的表現，截至去年底統計，其中4家賺錢、4家賠錢，報酬率表現最差的是彰化銀行-11.5%，兆豐銀也虧損8.9%；表現最佳的則是一銀4.86%和合庫4.84%。以損益金額來看，華銀進帳6億元，報酬率3.95%；一銀與合庫分別進帳3.4億元與2.8億元。同時，彰銀和兆豐銀各虧損3.6億元，土銀虧損3.2億元，台銀則虧損1.5億元。