哪種父母捨得包5000元壓歲錢？這三種星座最大方

2019-01-31 12:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



每到農曆新年，孩子最期待的就是領壓歲錢的時刻，台北富邦銀行針對上班族進行「紅包大調查」發現，天秤、獅子、水瓶這三個星座的父母最大方，過年包5000元以上大紅包給子女的比例最高。

同時也發現，近五成家長會將孩子收到的壓歲錢由自己「代管」或「收歸公有」。北富銀建議，過年是很好的理財教育時機，家長不妨利用兒童帳戶搭配行動銀行APP，教孩子如何支配管理壓歲錢 ，從實作中培養健全的理財觀，贏在財富起跑點。

根據北富銀「紅包大調查」發現，上班族父母包給子女的紅包，金額以1000元至2000元占第一位達41%；而在紅包的管理上，只有三成家長會讓孩子自行運用，近半家長會選擇「代管」或「收歸公有」併入家用(48.9%)。

紅包的理財方式則普遍較保守，近六成家長選擇純儲蓄，三成家長會將部分金額進行投資，僅8.9%的家長會將紅包全額拿來進行投資理財。

北富銀執行副總郭倍廷指出，金錢的使用也代表一種責任感的養成，小朋友難得有整筆收入，過年正是最好的教育機會，孩子可以在家長的陪同指導下學習壓歲錢分配，從中認知金錢的價值、區分需要與想要的差異，並學習如何建立理財目標及逐步達成，從參與的過程裡培養自我負責的能力。