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不只年前才有！本國銀行開工日也送發財水

2019-01-31 11:50經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

銀行發財水年前年後都可以領取！有別於渣打匯豐等外商銀行，在農曆年前發送發財水，瑞興銀行與新光銀行等本國銀行則將在2月11日開工日發送客戶發財水。

銀行象徵「聚財」，許多客戶都會趁年節期間前往銀行辦理業務時，順便至銀行飲水機取飲用水沾沾財氣，為服務商家及鄰近客戶，瑞興銀行今年準備限量1萬6,888瓶發財水，並將於農曆年後開工第一周，也就是2月11日至15日贈送給來行客戶，希望獲得發財水的客戶，可至瑞興銀行22間分行理財櫃檯索取，每人限領取一瓶。

瑞興銀行表示，「瑞興銀行2019己亥年發財水」皆由各分行選定吉時入金庫，並經長時間吸取財氣加持，讓客戶在己亥豬年財運滾滾來，好事說來就來。

新光銀行為應景台灣人的民俗習慣，已在農曆年前準備了限量的「發財水」，置放在全國105家分行的金庫裡，讓發財水經過春假期間的金庫加持飽吸財氣後，在農曆過年後的第一個對外營業日起，開始贈送給臨櫃辦理業務的客戶，2月11日親臨新光銀行全國105家分行辦理臨櫃業務者，即可免費索取發財水一瓶，數量有限贈完即止。

新光銀行表示，每一家分行限量九箱共216瓶，9在數字中代表最大數，取其寓意「999」，新光銀行希望給與每位拿到發財水的民眾，最大的祝福，就是每一位客戶都「發財久久久」。

命理老師鄭雅勻建議，從銀行取得的發財水可以放在明財位的保險箱，通常進入大門正對客廳45度角的位置就是「明財位」。

瑞興銀行開工送限量發財水，豬年新春討吉利。 圖／瑞興銀行提供
瑞興銀行開工送限量發財水，豬年新春討吉利。 圖／瑞興銀行提供
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新光銀行每家分行限量216瓶發財水贈送給臨櫃客戶。 圖／新光銀行提供
新光銀行每家分行限量216瓶發財水贈送給臨櫃客戶。 圖／新光銀行提供
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瑞興銀行渣打匯豐

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