MSCI最新季度調整 這檔被納入機率高

2019-01-31 01:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ╱即時報導



MSCI（明晟）將於2月12日公布最新一季權重調整，例行在前夕發布預測的統一投顧指出，由於台股1月漲幅落後多數新興市場，再被調降機率大，但上海商銀（5876）市值龐大、表現領先，有機會納入MSCI指數。

報告也預期，中裕、佳格因近期市值排名落後，加上外資大幅減碼，恐被剔除MSCI。

統一投顧表示，今年以來，全球股市普遍上漲，截至23日止，新興市場以俄羅斯和馬來西亞股市大漲11%、10.5%居前，印度跟台股較弱，而且台股不論加權指數或MSCI台灣指數，累積漲幅僅1.2%、0.9%，表現都是倒數，相對MSCI中國及A股指數也落後，因此再被調降的機率大。

就個股分析，去年第4季，市值排名前90，自由流通比率高，而尚未被納入MSCI的潛力成分股包括上海商銀、智邦、華新、大成鋼、致茂及大江。由於本季逢亞洲股市進入春節休市，MSCI也可能不調整任何成分股，惟上海商銀論市值排名、外資持股比率或自由流通狀況等，各條件都已符合MSCI標準，因此預估仍有機會納入。

相較下，中裕和佳格上季排名第98、94，連兩季市值表現都落後，外資持股比也大幅下滑，應慎防遭指數剔除。