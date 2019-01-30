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保誠人壽為公勝保經業務員 打造行動投保平台

2019-01-30 22:08經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

保誠人壽30日表示，推出「e快保行動投保平台」，為公勝保經客製化打造e化介面，提供數位、無紙化的快速投保流程，成功幫助業務人員掌握客戶需求、快速成交、如虎添翼。

國保誠人壽攜手公勝保經，用行動力透過e化科技及創新服務為客戶提出解決方案，推動服務品質再升級。

「e快保行動投保平台」簡潔的版面設計呈現專業與瀏覽舒適度，功能面也解決了以往業務人員最擔心的要保書版本更新問題。

透過系統自動檢核的聰明機制，可以確保表單填寫的正確性與完整性。銷售品質與便利性大大提升，讓業務人員和客戶都可享受e化銷售平台帶來的便捷、高效率、精確度與環保等優勢。

英國保誠人壽與公勝保經觀察到國人對於退休規劃的需求日增，不僅合作銷售「保誠人壽一路勝外幣終身保險」，提供外幣分紅保單，並透過e化科技為客戶規劃保單，提升客戶服務品質，為保戶打造一路勝的退休生活。

迎戰e世代，保險公司不但致力推出更佳商品，也要拚速度與服務。

英國保誠人壽與公勝保經兩強瞄準市場的退休需求，日前推出了分紅商品保誠人壽一路勝外幣終身保險，以雙金：生存保險金與祝壽保險金、雙紅：年度紅利與長青紅利/長青解約紅利，在新年度搶市。

該商品旨在透過年年給付生存金，加上以美元為收付幣別，為民眾規劃退休願景。

保險金退休規劃國保

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