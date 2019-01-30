花旗系統出包影響帳戶資料 花旗表示：無客戶權益受損

2019-01-30 20:12 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



今天早上傳出有民眾至花旗銀行網站查詢帳戶，卻發現系統有問題，存款餘額竟然變成零。對此，花旗銀行澄清，客戶帳戶歸零非屬事實，是因系統問題導致少數客戶資料受影響，但下午2點20分左右已經排除，無任何客戶權益受損。對於造成少數消費金融客戶的不便，深感抱歉。

對於花旗銀行系統問題造成客戶存款帳戶資訊疑義，金管會表示，依據花旗說明，是因資訊系統今天凌晨進行例行性批次過帳時發生問題，部分檔案未傳輸成功，導致部分客戶的新臺幣帳戶受到影響，已立即調查與處理，客戶權益不受影響。

金管會表示，已立即督促該花旗銀行儘速妥適處理，並要求花旗銀行應維護客戶帳務資料正確及交易正常進行，以確保客戶權益不受影響。

花旗銀行表示，此事件發生後，已第一時間啟動客戶權益保障機制，由資深主管密切監督執行，確認所有客戶交易均被妥善處理，客戶權益均獲得保障。於今天下午2點20分左右，已完成所有檔案傳輸，交易完全正常。

花旗重申，分行、ATM等一切交易如常，且企業金融系統一切正常，企業金融的客戶並沒有受到任何影響。保護客戶權益來為本行首要目標，客戶在花旗的存款非常安全，客戶如對帳戶有任何疑問，敬請隨時向分行或客服中心詢問。

有民眾向媒體投訴，花旗銀行疑似發生電腦系統大當機，用戶查詢帳戶時，發現存款餘額帳戶全部歸零，且帳戶可用餘額還是負值，無論是用網銀還是ATM查詢，結果都一樣。但也有花旗客戶成功完成交易。