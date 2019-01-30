親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

金廈通水後 福建：擬透過海底電纜向金馬供電

跆拳道金牌國手莊佳佳 將出任桃園市體育局長

國銀信用卡搶商機 LV、BVLGARI刷卡都有回饋

2019-01-30 19:59經濟日報 記者楊筱筠╱即時報導

農曆春節一向是國人購物旺季，民眾喜歡買新衣、購置新家電以及昂貴消費品。多家銀行攜手百貨公司、大賣場加入戰局，罕見出現買精品包包刷卡可以獲得高額回饋。

台北101攜手中國信託商銀，推出持中國信託101聯名卡在館內消費，包括LV、APPLE等高端消費商店購物，可以享有2％價值的101點數會員購物金回饋，首創國際精品消費回饋無上限，台北101購物中心近200家品牌皆可累計或折抵消費。並消費超過4萬並分6期或12期，可以獲得1,200元抵用金。

台北信義區新光三越擁有多家知名精品品牌，例如香奈兒、Dior、寶格麗等，一向是精品廝殺一級戰場。

此次新光三越則是攜手星展銀、花旗銀、北富銀等11家銀行，推出卡利high活動。

第一，銀行刷卡滿額禮部分到2月4日（除夕）當天為止，台新銀等11家銀行推出滿額送百電子禮券活動，最優惠為台新銀，刷滿2萬元可以獲得400元電子禮券、刷滿6萬元可以獲得1,500元電子禮券、刷滿20萬可以獲得3,500元電子禮券。

聯邦銀門檻則最低，刷滿5,800元可以獲得100元電子禮券。其餘銀行差距不大，刷滿2萬可以獲得300元電子禮券、刷滿5萬可以獲得800~1,000元電子禮券。另外新光三越還加碼自己送最高7％電子贈品禮券。

第二，假設在指定時間消費，台新銀、花旗銀、玉山銀、聯邦銀等、第一銀、星展銀、遠東銀還會再加碼送禮券。滿1萬元送100元電子禮券、滿3萬元送300元電子禮券。

第三，玉山銀、北富銀、滙豐銀、一銀、星展銀、遠東銀加碼推，滿萬以上選擇分期，可以再送100元電子禮券。

假設購買一個7.3萬元的精品包包，刷台新卡最優惠可以獲得至少1,800元電子禮券，新光三越還會再贈送4,000元電子禮券，總計高達回饋超過5,800元。

最後一個春節血拚地則是大賣場，民眾要辦年貨或是購置新春家中糖果等食物，也會到大賣場採買。國泰世華銀推出旗下 Costco聯名卡到17日（初十三）為止，於Costco實體賣場及線上購物（costco.com.tw）刷Costco聯名卡購買單價超過新臺幣15,000元之指定家電、家具，享3％多利金回饋。

台新銀則一口氣與大潤發、大買家大賣場合作，推出到5日（初一）為止，刷卡滿額可以獲得禮券，最優在大潤發刷台新大潤發聯名卡可以獲得滿額最高1150元現金抵用券。

禮券台新新光三越

相關新聞

金管會發聲明：要求花旗銀行確保帳務正確及交易正常

2019-01-30 19:21

華南辦海外法遵主管座談會 董座帶員工落實法遵文化

2019-01-30 17:54

出國租Wi-Fi分享器 別錯過信用卡優惠

2019-01-30 14:16

春節旅遊賺回饋金 出國刷哪張卡最給利？

2019-01-30 14:15

學者關心外勞匯兌不便 銀行局：已意識到問題

2019-01-30 14:04

當機帳戶歸零？花旗：一切正常

2019-01-30 13:50

台新Richart存美元年息3% 新台幣1000元就可存

2019-01-30 13:33

新台幣午盤升值1.7分 暫收30.794元

2019-01-30 12:54

花旗銀傳當機 客戶存款歸零

2019-01-30 12:50

傳花旗銀電腦系統當機客戶存款歸零 花旗：一切正常

2019-01-30 12:38

新台幣午盤升1.7分 暫收30.794元

2019-01-30 12:28

「解除分期付款」已經落伍啦！ 最常詐騙手法是這項

2019-01-30 11:28

歡慶農曆新年 台灣Pay祭出四大優惠

2019-01-30 11:05

新台幣貶轉升 早盤升3.8分

2019-01-30 10:32

新台幣開盤 貶值0.9分

2019-01-30 09:06

換鈔倒數3天 還沒換新鈔的趕快去453家指定據點報到

2019-01-30 05:59

喊鴻海上200元分析師…張博凱傳跳槽高盛

2019-01-30 00:57

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46

兩種外幣定存 國人最愛

2019-01-30 00:45

外銀子母行資金拆借 大鬆綁

2019-01-30 00:27

外溢保單銷售 南山衝第二

2019-01-30 00:27

外銀子母行拆借鬆綁／業者賺利息 台灣賺稅收

2019-01-30 00:26

外匯準備金提存比率 提高

2019-01-30 00:26

新壽金檢缺失 罰600萬

2019-01-30 00:26

華銀百年慶 四路拚成長

2019-01-30 00:26

小額終老險 退燒

2019-01-30 00:26

永豐金證 申請ETN資格認可

2019-01-29 23:54

期貨三類契約保證金 調高

2019-01-29 23:44

新壽效應 顧立雄：將約談家族金控　促股權結構透明化

2019-01-29 21:10

外勞人數破70萬大關 央行：年匯近千億返鄉

2019-01-29 20:03

新台幣貶2.1分收30.811元 終止連4升

2019-01-29 19:50

開車族必知 4月起金管會推車險五新規定

2019-01-29 18:02

新光人壽被查獲利害關係人交易等多項缺失 遭罰600萬元

2019-01-29 17:37

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:18

華南銀100週年 蘇嘉全期許金融業向前邁進

2019-01-29 22:55

華南銀行成立百年 創最佳的獲利及資產品質

2019-01-29 21:30

外銀子行資金調度放寬 獲利能力可望提升

2019-01-29 18:50
看更多

熱門文章

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46

月租80萬吃不消！金鑛咖啡說掰掰 專家：房東該醒了

2019-01-30 11:50

傳花旗銀電腦系統當機客戶存款歸零 花旗：一切正常

2019-01-30 12:38

傳華為要求台積電產線移往中國 法人：先過3大難關

2019-01-30 12:18

租金漲翻天！ 這六家名店歇業掰掰了

2019-01-30 14:19

離岸風電費率拍板！ 調升至每度5.5元

2019-01-30 16:07

「解除分期付款」已經落伍啦！ 最常詐騙手法是這項

2019-01-30 11:28

鴻海加碼鏡頭廠 槓大立光

2019-01-29 23:25

換鈔倒數3天 還沒換新鈔的趕快去453家指定據點報到

2019-01-30 05:59

面板業寒冬 彩晶驚爆年前裁員

2019-01-30 08:36

實價登錄再添新話題 江蕙4.2億買信義聯勤

2019-01-29 23:24

北市這條路最便宜 新屋一坪42萬元

2019-01-30 12:53

兩種外幣定存 國人最愛

2019-01-30 00:45

企業遇寒風 這些公司員工年關難過

2019-01-30 17:26

大調漲！ 20年離岸風電費率平均為5.5160元

2019-01-30 16:08

不到半年連續出包 台積電市值狂掉1600億

2019-01-30 00:27

遭爆大當機客戶存款歸零 花旗銀行回應了

2019-01-30 14:10

經濟部讓步！離岸風電躉購費率5.5160元

2019-01-30 16:18

螺絲鬆？台積電模範生怎麼了

2019-01-30 00:31

建商價格硬了、買方縮手 上季新屋銷售率好慘

2019-01-29 22:16

離岸風電躉購費率調到5.5 王惠美：予以尊重

2019-01-30 16:28

市民大道豪宅明日博標售 面不面高架橋只差這樣

2019-01-30 11:07

離岸風電…拚經濟新引擎

2019-01-30 01:33

九合一選後房市未見轉好 雙北桃竹盤整修正

2019-01-29 22:35

石化業首例 榮化私有化下市

2019-01-30 01:26

外溢保單銷售 南山衝第二

2019-01-30 00:27

那些年，藝人買過的豪宅…

2019-01-29 23:19

解析／蘋果靠軟體獲利穩住江山 台廠恐難再吃香喝辣

2019-01-30 11:56

國泰房地產指數出爐 上季推案增、銷量減

2019-01-30 01:28

喊鴻海上200元分析師…張博凱傳跳槽高盛

2019-01-30 00:57

華為傳拉晶片供應鏈產能至中國 估年底完成

2019-01-30 13:39

繞過彰縣？4離岸風電商籌設許可 最快春節前可發出

2019-01-30 18:54

對岸需求大縮水 重擊全球半導體

2019-01-30 01:15

網路賣家未報稅 按次開罰

2019-01-30 00:30

躉購費率將出爐 台離岸風電產業發展關鍵

2019-01-30 14:34

若進不了CPTPP 部分傳產面臨高關稅

2019-01-29 23:57

出售不動產開發票 不可減除仲介費用

2019-01-30 00:30

長春、奇美不上市 低調打拚

2019-01-30 01:25

環保署長張子敬：環評效率 三招提速

2019-01-30 01:35

驚傳裁員 彩晶：屬末位淘汰 陸續再補人力

2019-01-30 11:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top