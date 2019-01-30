花旗銀行大當機 金管會查明後發布二點聲明

2019-01-30 19:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



花旗銀行昨天傳出疑似電腦大當機，有花旗存戶在網站查詢個人帳戶，驚見存款餘額歸零。 記者侯永全／攝影 分享 facebook

花旗銀行今天（30日）驚傳電腦大當機，更一度傳出花旗存戶存款餘額歸零的假消息，正值農曆春節前夕資金需求高峰期，也引發主管機關金管會關注，金管會昨天緊急介入了解後，晚間發布二點聲明，一是查明花旗是由於資訊系統「例行性批次過帳時檔案未傳輸成功」，但客戶交易均妥善處理，二是要求花旗要維護客戶帳務資料正確及交易正常進行，讓客戶權益不受影響。

昨天上午原本傳出有民眾在花旗網站查詢交易時，發現電腦系統大當機，自己的存款餘額全部歸零，包括網銀、ATM都是同樣的狀況，但稍晚提款系統已恢復正常。但花旗銀行對此表示，帳戶歸零傳言並不符合事實。

針對此疑義，金管會聲明第一點即表示，依花旗（台灣）銀行的說明，部分客戶帳戶資訊發生錯誤，是肇因該行資訊系統今日凌晨進行例行性批次過帳時發生問題，部分檔案未傳輸成功，導致部分客戶之新臺幣帳戶受到影響，該行已立即調查與處理，並於昨天下午2時許完成所有資料傳輸，確認所有客戶交易均被妥善處理，客戶權益不受影響。

同時金管會第二點聲明表示，已立即督促花旗銀行儘速妥適處理，並要求花旗(台灣)銀行應維護客戶帳務資料正確及交易正常進行，確保客戶權益不受影響。

台灣ATM去年輪番出包，除了財金公司，郵局、永豐銀行、中國信託商銀都曾發生ATM及網路銀行當機，但金管會都未進行裁罰。

金管會表示，主要是因為財金公司的當機不僅影響一家銀行，而是會影響到各銀行間的跨行交易，影響層面大，才會進行裁罰。不過元月卻處分財金公司150萬元，2018年8月18日因主機系統異常造成全台ATM大當機，金管會銀行局表示，對於提供金融服務的資訊系統廠商，未能妥適監督，致跨行系統發生服務中斷事件，財金公司應承擔監督責任，依法核處新台幣150萬元罰鍰，這也是財金公司成立以來首度被罰。