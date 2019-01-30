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華南辦海外法遵主管座談會 董座帶員工落實法遵文化

2019-01-30 17:54經濟日報 記者林子桓╱即時報導

華南銀行自今（30）日起由董事長吳當傑主持，舉辦為期二天的「2019海外法遵主管座談會」，以堅實法遵文化、有效控管風險、穩健銀行獲利、永續發展經營為理念，自2018年以來領先各公股行庫辦理年度海外分行法遵主座談會，匯聚海外分行法遵主管及銀行董事、監察人、經理人共同探討國際間法遵及防制洗錢監管之最新趨勢，並進行海外分行具體業務座談，吳當傑表示，華南銀行必定一步一腳印，落實法遵文化！

2018年11月APG來台進行第三輪相互評鑑，華南銀行為受評之國家代表隊，並由吳當傑親自領軍，動員全體投入大量人力及資源，成立專案小組並設置督導委員會、舉辦法遵主管座談會及多場教育訓練課程、參加洗錢防制辦公室等舉辦之各項會議，舉辦金融同業交流會議，最後順利圓滿達成接受APG評鑑的任務。

另外，為配合行政院長蘇貞昌指示，防制洗錢措施應便民、不擾民的政策，華南銀立即重新進行總體檢，以簡政便民、風險分級、分批執行、符合比例原則為中心，具體措施包含更新資訊系統、加強行員與民眾溝通之教育訓練，及增加客戶更新資料之誘因措施等，以響應政府政策並兼顧洗錢防制法之要求。

此次座談會邀請法務部調部辦事檢察官蔡佩玲分享APG評鑑後台灣防制洗錢政策發展趨勢，並邀請曾任美國金融犯罪稽查局(FinCEN)主管Gregory Lisa分享如何建構法遵及防制洗錢文化。

華南銀行在海外共13個據點，橫跨亞歐美澳地區，此次召集各海外分行法遵主管分享區域法遵及防制洗錢監管趨勢、業務規劃及意見交流。

華南銀表示，在金融監管全球化的浪潮下，戮力接軌國際趨勢，由上而下落實法遵制度、由下而上暢通反饋機制，體現風險導向的風險辨識、預防及控管措施，打造台灣防制洗錢、接軌國際的標竿領率。

華南銀行自今（30）日起由董事長吳當傑主持，舉辦為期二天的「2019海外法遵主管...
華南銀行自今（30）日起由董事長吳當傑主持，舉辦為期二天的「2019海外法遵主管座談會」。華南銀／提供
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洗錢防制法華南銀行吳當傑

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