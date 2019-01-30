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迎接開學季 富邦卡繳學費最高享12期0利率

2019-01-30 17:03經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

農曆春節即將到來，家長不僅要張羅過年，還得提早為孩子學雜費用做準備，以免延誤年假後的開學註冊。為幫助家長省時省荷包，有銀行推出多項學雜費繳納優惠，其中刷信用卡繳費不僅可享最高12期分期0利率，還能參加iPad抽獎；另外喜愛便利繳款且無分期還款需求的家長可透過行動支付來繳納學雜費，一指搞定輕鬆迎接開學季；亦可透過台北市政府pay.taipei網站或app繳費，還有機會把萬元獎學金帶回家!

過年開銷大，緊接著又要繳納學雜費，家庭經濟壓力直線上升。北富銀表示，父母使用信用卡繳交學雜費的比例有逐年提升趨勢，一方面是因為便利性高，透過網路、手機APP或電話語音皆可快速繳費，大幅節省時間；更重要的是刷卡繳費可遞延支出，若搭配分期功能和銀行零利率優惠方案，還能把大筆開銷化整為零，透過逐月支付來分散財務壓力，平衡家庭收支。

為減輕家長開學季壓力，北富銀推出學雜費分期方案，即日起至3月31日，富邦卡友只要至「i繳費平台」或「e政府電子付費平台」刷卡繳納學雜費，可選擇3期或6期0利率分期，不限金額通通免手續費。若單筆金額滿5萬，還可享12期0利率，是目前所有發卡銀行中分期優惠期數最高的方案，提供家長更多資金彈性。此外，若透過「i繳費平台」刷富邦卡繳付學雜費，還可參加iPad或日本清淨機等好禮抽獎。

針對喜愛行動支付的便利且無分期還款需求的家長，北富銀也提供2種方案，讓家長可以輕鬆支付。一是打開富邦行動銀行app使用LuckyPAY掃瞄繳費單上印有台灣Pay QR code圖示，並綁定北富銀帳戶即可進行支付，輕鬆繳完學雜費。二是如有子女就讀台北市的大學及高中以下各級學校的家長，於2月11日至3月11日期間，至台北市政府pay.taipei網站或app選擇以北富銀帳戶/信用卡繳交學雜費，每次付款成功都可獲得一次抽獎機會，不僅繳費更有效率，還有機會抽中一萬元獎學金。

此外，台北市學校之就讀學生若想申請就學貸款，請把握申請時間於2月底前向北富銀申請，如為首次申請之學生可線上填寫申請書後檢附相關應備文件，並連同保證人至指定對保分行進行對保及簽約即可；若是續貸客戶可利用「線上續貸」服務申貸，便利又省時。

北富銀信用卡

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