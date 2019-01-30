信用卡搶商機 LV、BVLGARI刷卡都有回饋

2019-01-30 17:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



農曆春節一向是國人購物旺季，民眾喜歡買新衣、購置新家電以及昂貴消費品。多家銀行攜手百貨公司、大賣場加入戰局，罕見出現買精品包包刷卡可以獲得高額回饋。

台北101攜手中國信託商銀，推出持中國信託101聯名卡在館內消費，包括LV、APPLE等高端消費商店購物，可以享有2％價值的101點數會員購物金回饋，首創國際精品消費回饋無上限，台北101購物中心近200家品牌皆可累計或折抵消費。並消費超過4萬並分6期或12期，可以獲得1,200元抵用金。

台北信義區新光三越擁有多家知名精品品牌，例如香奈兒、Dior、寶格麗等，一向是精品廝殺一級戰場。

此次新光三越則是攜手星展銀、花旗銀、北富銀等11家銀行，推出卡利high活動。

第一，銀行刷卡滿額禮部分到2月4日（除夕）當天為止，台新銀等11家銀行推出滿額送百電子禮券活動，最優惠為台新銀，刷滿2萬元可以獲得400元電子禮券、刷滿6萬元可以獲得1,500元電子禮券、刷滿20萬可以獲得3,500元電子禮券。

聯邦銀門檻則最低，刷滿5,800元可以獲得100元電子禮券。其餘銀行差距不大，刷滿2萬可以獲得300元電子禮券、刷滿5萬可以獲得800~1,000元電子禮券。另外新光三越還加碼自己送最高7％電子贈品禮券。

第二，假設在指定時間消費，台新銀、花旗銀、玉山銀、聯邦銀等、第一銀、星展銀、遠東銀還會再加碼送禮券。滿1萬元送100元電子禮券、滿3萬元送300元電子禮券。

第三，玉山銀、北富銀、滙豐銀、一銀、星展銀、遠東銀加碼推，滿萬以上選擇分期，可以再送100元電子禮券。

假設購買一個7.3萬元的精品包包，刷台新卡最優惠可以獲得至少1,800元電子禮券，新光三越還會再贈送4,000元電子禮券，總計高達回饋超過5,800元。

最後一個春節血拚地則是大賣場，民眾要辦年貨或是購置新春家中糖果等食物，也會到大賣場採買。國泰世華銀推出旗下 Costco聯名卡到17日（初十三）為止，於Costco實體賣場及線上購物（costco.com.tw）刷Costco聯名卡購買單價超過新臺幣15,000元之指定家電、家具，享3％多利金回饋。

台新銀則一口氣與大潤發、大買家大賣場合作，推出到5日（初一）為止，刷卡滿額可以獲得禮券，最優在大潤發刷台新大潤發聯名卡可以獲得滿額最高1150元現金抵用券。