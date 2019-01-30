當機帳戶歸零？花旗：一切正常

2019-01-30 13:50 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



今早傳出花旗銀行當機導致客戶存款歸零，花旗銀行鄭重澄清，有關客戶帳戶歸零傳聞，不符合事實，花旗銀行表示，本行在進行系統例行過帳檢查時，發現少部分客人台幣提款交易不能順利進行，花旗已經立即著手解決。