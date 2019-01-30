台新Richart存美元年息3% 新台幣1000元就可存

2019-01-30 13:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



台新銀行30日表示，台新的數位帳戶Richart推出外幣優利定存專案，可存美元、澳幣、人民幣等，若符合條件，分別享有3%、2%、3.2%的優惠利率，民眾只需新台幣1,000元就可參與專案。

相較市場上許多同類型的外幣定存專案，參與門檻約新台幣3萬元，Richart外幣優利定存專案千元即可承作，進入門檻相對低，讓年輕人可以用千元開始慢慢培養理財的習慣。

台新銀行表示，近期不少民眾陸續領到年終獎金，許多人打算把握春節連假出國旅遊，Richart App提供優惠匯率，以近期持續升值的日圓為例，可享0.08分優惠，而以新台幣1萬元來說，透過Richart換匯可多換得62元的日圓。

用戶還可透過Richart LINE官方帳號設定匯率到價通知，即時掌握理想匯率並以App快速換匯。

台新Richart數位帳戶也推出春節限定版聊天機器人(Chatbot)應用情境，只要透過Richart LINE 官方帳號，參與機器人問答，完成特定問題即可獲得開運紅包一個，限量5萬份。

台新銀行數位金融處副總包國儀表示，Richart於LINE官方帳號推出機器人發紅包的創新應用，民眾只要回答特定問題，即可獲得機器人開運紅包，結合聊天機器人的互動感，讓民眾在了解各項產品之餘，還可沾沾新年喜氣。

包國儀表示，台新銀行去(2018)年5月陸續於Richart LINE官方帳號、Facebook粉絲團導入智能客服與聊天機器人，對於客戶與銀行往來的相關提問，可快速解決95%客戶問題。

由於與Richart的對話流程簡易，加上特有幽默口吻，深獲客戶喜愛，擁有相當高的使用滿意度。農曆春節期間，民眾如果有遇到銀行服務相關的問題，都可以透過聊天機器人獲得解答，服務將持續全年每日24小時不間斷。