親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

中職／彭政閔哽咽告訴球迷 季後結束球員生涯

華為資安引戰 杜紫宸轟林智群「別再秀白癡了，好嗎？」

花旗銀傳當機 客戶存款歸零

2019-01-30 12:50聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

今天驚傳花旗銀行大當機，花旗存戶在網站查詢交易，赫然發現自己的存款餘額竟然歸零，花旗銀行目前正在確認狀況中。

今日上午有民眾在花旗網站查詢交易時，發現電腦系統大當機，自己的存款餘額全部歸零，包括網銀ATM都是同樣的狀況。

花旗銀行對此表示，目前緊急進行調查，正在釐清是個案，還是整個系統出包。

花旗銀行30日驚傳大當機，花旗存戶在網站查詢交易，赫然發現自己的存款餘額竟然歸零...
花旗銀行30日驚傳大當機，花旗存戶在網站查詢交易，赫然發現自己的存款餘額竟然歸零，花旗銀行目前正在確認狀況中。聯合報系資料照／記者孫中英攝影
分享

花旗網銀ATM

相關新聞

傳花旗銀電腦系統當機客戶存款歸零 花旗：一切正常

2019-01-30 12:38

學者關心外勞匯兌不便 銀行局：已意識到問題

2019-01-30 14:04

當機帳戶歸零？花旗：一切正常

2019-01-30 13:50

台新Richart存美元年息3% 新台幣1000元就可存

2019-01-30 13:33

新台幣午盤升值1.7分 暫收30.794元

2019-01-30 12:54

新台幣午盤升1.7分 暫收30.794元

2019-01-30 12:28

「解除分期付款」已經落伍啦！ 最常詐騙手法是這項

2019-01-30 11:28

歡慶農曆新年 台灣Pay祭出四大優惠

2019-01-30 11:05

新台幣貶轉升 早盤升3.8分

2019-01-30 10:32

新台幣開盤 貶值0.9分

2019-01-30 09:06

換鈔倒數3天 還沒換新鈔的趕快去453家指定據點報到

2019-01-30 05:59

喊鴻海上200元分析師…張博凱傳跳槽高盛

2019-01-30 00:57

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46

兩種外幣定存 國人最愛

2019-01-30 00:45

外銀子母行資金拆借 大鬆綁

2019-01-30 00:27

外溢保單銷售 南山衝第二

2019-01-30 00:27

外銀子母行拆借鬆綁／業者賺利息 台灣賺稅收

2019-01-30 00:26

外匯準備金提存比率 提高

2019-01-30 00:26

新壽金檢缺失 罰600萬

2019-01-30 00:26

華銀百年慶 四路拚成長

2019-01-30 00:26

小額終老險 退燒

2019-01-30 00:26

永豐金證 申請ETN資格認可

2019-01-29 23:54

期貨三類契約保證金 調高

2019-01-29 23:44

新壽效應 顧立雄：將約談家族金控　促股權結構透明化

2019-01-29 21:10

外勞人數破70萬大關 央行：年匯近千億返鄉

2019-01-29 20:03

新台幣貶2.1分收30.811元 終止連4升

2019-01-29 19:50

開車族必知 4月起金管會推車險五新規定

2019-01-29 18:02

新光人壽被查獲利害關係人交易等多項缺失 遭罰600萬元

2019-01-29 17:37

刮刮樂「$1000萬大贏家」登場 頭獎1000萬

2019-01-29 11:49

春節長假 財金公司提醒：使用ATM時謹記五口訣

2019-01-29 11:06

繳學費用哪張卡最賺？ 這張表秒懂

2019-01-29 10:00

今年景氣展望 國銀龍頭老董：slowly but moving

2019-01-29 09:28

重整之路添變數？台銀要賣華映最賺錢的廠房

2019-01-24 13:18

華南銀100週年 蘇嘉全期許金融業向前邁進

2019-01-29 22:55

華南銀行成立百年 創最佳的獲利及資產品質

2019-01-29 21:30

外銀子行資金調度放寬 獲利能力可望提升

2019-01-29 18:50
看更多

熱門文章

好康來了 美元定存利率喊到9％

2019-01-30 00:46

開車族必知 4月起金管會推車險五新規定

2019-01-29 18:02

月租80萬吃不消！金鑛咖啡說掰掰 專家：房東該醒了

2019-01-30 11:50

江蕙砸4.27億元買豪宅王 坐擁北市超狂景觀

2019-01-29 14:59

傳花旗銀電腦系統當機客戶存款歸零 花旗：一切正常

2019-01-30 12:38

為何反對離岸風電？ 台大醫：這是三個錯誤的世界第一

2019-01-29 18:20

「解除分期付款」已經落伍啦！ 最常詐騙手法是這項

2019-01-30 11:28

傳華為要求台積電產線移往中國 法人：先過3大難關

2019-01-30 12:18

鴻海加碼鏡頭廠 槓大立光

2019-01-29 23:25

換鈔倒數3天 還沒換新鈔的趕快去453家指定據點報到

2019-01-30 05:59

面板業寒冬 彩晶驚爆年前裁員

2019-01-30 08:36

實價登錄再添新話題 江蕙4.2億買信義聯勤

2019-01-29 23:24

不到半年連續出包 台積電市值狂掉1600億

2019-01-30 00:27

兩種外幣定存 國人最愛

2019-01-30 00:45

螺絲鬆？台積電模範生怎麼了

2019-01-30 00:31

建商價格硬了、買方縮手 上季新屋銷售率好慘

2019-01-29 22:16

九合一選後房市未見轉好 雙北桃竹盤整修正

2019-01-29 22:35

離岸風電…拚經濟新引擎

2019-01-30 01:33

台積電14B廠晶圓瑕疵 光阻原料不符規格造成

2019-01-29 15:22

石化業首例 榮化私有化下市

2019-01-30 01:26

那些年，藝人買過的豪宅…

2019-01-29 23:19

解析／蘋果靠軟體獲利穩住江山 台廠恐難再吃香喝辣

2019-01-30 11:56

喊鴻海上200元分析師…張博凱傳跳槽高盛

2019-01-30 00:57

市民大道豪宅明日博標售 面不面高架橋只差這樣

2019-01-30 11:07

北市這條路最便宜 新屋一坪42萬元

2019-01-30 12:53

外溢保單銷售 南山衝第二

2019-01-30 00:27

銀行美元定存利率 限量喊到9.99％

2019-01-29 18:06

死亡前5年內繼承遺產已繳稅 再繼承時免納遺產稅

2019-01-29 19:10

國泰房地產指數出爐 上季推案增、銷量減

2019-01-30 01:28

遭爆大當機客戶存款歸零 花旗銀行回應了

2019-01-30 14:10

外勞人數破70萬大關 央行：年匯近千億返鄉

2019-01-29 20:03

桃園市連六年狂吸人口數 房市買氣九成全靠自住客

2019-01-29 19:48

對岸需求大縮水 重擊全球半導體

2019-01-30 01:15

離岸風電產業在地化 將成為台灣兆元產業

2019-01-29 19:39

網路賣家未報稅 按次開罰

2019-01-30 00:30

太平洋自行車林鳴皋找不到繼承人 只好找機器人接班？

2019-01-29 15:43

晶圓污染事件 劉佩真：台積電要加強內控

2019-01-29 16:36

桃機3個讚 客貨運量航機架次創歷史新高

2019-01-29 18:28

若進不了CPTPP 部分傳產面臨高關稅

2019-01-29 23:57

新光人壽被查獲利害關係人交易等多項缺失 遭罰600萬元

2019-01-29 17:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top