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「解除分期付款」已經落伍啦！ 最常詐騙手法是這項

2019-01-30 11:28經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

示意圖。隨著網路購物日益盛行，「假網拍」乘勢而起，躍居國人最常受騙的手法，讓許多...
示意圖。隨著網路購物日益盛行，「假網拍」乘勢而起，躍居國人最常受騙的手法，讓許多消費者得不償失。圖／ingimage
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江山代有才人出，詐騙手法也因時移境遷推陳出新。根據統計，往年幾乎穩坐詐騙排行榜首的「解除分期付款」，去年已經退至第3名；隨著網路購物日益盛行，「假網拍」乘勢而起，躍居國人最常受騙的手法，讓許多消費者得不償失。

內政部指出，去年「假網拍」詐騙案件數占整體詐騙手法的27.9%，主要是民眾利用網路購物已成趨勢，詐騙手法也不斷創新，讓民眾防不勝防。

刑事局官員說明，網購詐騙手法最初是「加LINE私下交易享優惠」，詐騙集團會向消費者宣稱，在購物平台上交易，平台業者將酌收手續費；但若私下加LINE交易，則可享有折扣轉讓優惠，消費者匯款後卻遭已讀不回或直接封鎖。

到了去年，「臉書一頁式廣告詐騙」於臉書廣告中以限時搶購、貨到付款、鑑賞期不滿意包退等字眼，吸引消費者產生興趣，實際到貨卻收到贗品、瑕疵品，讓消費者大呼被騙，內政部特別呼籲，消費者網路購物時應留意「臉書一頁式廣告」、「限時特價搶購」、「加LINE私下交易」、「價格遠低於市價行情」等關鍵字，慎防被騙。

另一方面，以往最常受騙的「解除分期付款」，占去年詐騙案件12.5%，退居第3名，詐騙集團入侵資安防護措施不足的購物網站，竊取民眾個資與交易資料，再佯稱客服人員作業疏失，消費者訂單被重複設定，需前往ATM解除分期設定。

刑事局官員指出，根據統計結果顯示，「瘋狂賣客」、「讀冊生活」及「惡魔手機殼」是最常遭詐騙集團竊取個資的平台與商品，資安防護仍待補強。

至於老掉牙的「猜猜我是誰」，隨機撥號假冒親友借錢，依舊高居詐騙手法排行榜第2名，占去年詐騙案件12.7%。

內政部呼籲，民眾不妨利用年節回家團圓之際，與親友建立專屬「防詐密碼」，譬如「兒子最喜歡吃的一道年菜」、「今年全家預計去哪裡旅遊」等，並提醒家中長輩，若接獲未知或陌生來電自稱親友，而且電話裡有提到借錢的事情，一定利用「防詐密碼」加以詢問，或掛掉電話後以舊有電話回撥再三查證，千萬不要只憑電話中對方佯稱急需借錢就立即匯款，以保障自身的財產安全。

內政部指出，去年警政單位透過跨部會反詐騙機制，強化資安防護及行政檢查，有效阻絕個資外洩，並與金管會、銀行局商討，新修訂ATM跨行存款服務增設交易安全機制及存款額度上限，讓詐騙集團利用ATM詐騙案件數有效降低。

內政部強調，公布詐騙排行榜前三名，是希望國人謹慎防範，在享受網路交易與智慧型手機帶來的方便性之餘，更應加強自身防詐意識，相關的詐騙手法可在165反詐騙官網或撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

詐騙集團

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