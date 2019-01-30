歡慶農曆新年 台灣Pay祭出四大優惠

2019-01-30 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



歡慶農曆親年，台灣Pay祭出四大好康，包括：第一、春節紅包大放送，最高可享10%回饋，還可抽黃金、iPhone XR、8,888元等大獎；第二、手機行動轉帳零負擔，在家耍廢也能輕鬆繳費還可參加抽獎；第三、與生機食品專賣店「聖德科斯」合作，大方推出滿額購優惠活動；第四、使用「台灣Pay」在三大超商掃碼消費滿77元，即贈送價值49元早餐組合，飲料餐點自由任選超貼心，回饋率更高達64%，幫民眾大省荷包。

財金公司指出，春節發紅包有新招，不必再跑銀行排隊領新鈔囉。今年「台灣Pay」攜手12家金融機構一起推出「台灣Pay」發紅包、享優惠、抽大獎。無論是想試手氣抽大獎或現金，想在過年討個好彩頭、喜歡人人有獎的民眾，只要在春節活動期間，使用11家銀行的「行動銀行」APP或「台灣行動支付」APP進行，以「台灣Pay」掃碼轉帳方式發送紅包，即可享現金回饋或抽獎優惠。

如果民眾想試手氣抽大獎，可透過「台灣行動支付」APP綁定金融卡，1月28日至2月28日，以「台灣Pay」掃碼轉帳8元以上，每筆交易可獲得1次抽獎，有機會獲得豬年版的黃金條塊1台兩(市價約5萬元)；華南銀行、新光銀行則祭出手機及禮券等好禮，於1月17日起至2月底，使用華銀「行動銀行」APP進行「台灣Pay」掃碼轉帳，可抽iPhone XR 64G、iPad mini 32G、5,000元百貨禮券等多重獎項；於1月30日至2月10日以新光銀行APP掃碼轉帳抽5,000元遠東SOGO禮券、家樂福千元即享券、7-ELEVEN 50元購物金等。

喜歡抽現金紅包的民眾，可以使用臺灣銀行、土地銀行「行動銀行」APP，以「台灣Pay」掃碼轉帳發紅包，最大獎為8,888元大紅包，其他還有888元、88元、8元等紅包；三信商銀、日盛銀行則是中獎率超高，每筆交易立即抽獎，分別抽出8萬名和5.6萬名幸運兒送出88元、66元…等禮金；而第一銀行送出2萬個8元至888元的發財金，台灣企銀則是發出1,000名百元紅包；另彰化銀行、兆豐銀行送出最大獎柴寶幣16,800元(10柴寶幣等於1元)及M Point 16,888點(M Point 2點等於1元)，獎項名額超多，新年一路發。

「通通都有獎」的銀行也不少，合作金庫超大方，只要在除夕到初六間，使用合庫「行動銀行」APP進行「台灣Pay」掃碼轉帳100元以上，享10%現金回饋，單筆最高回饋60元，每人最高回饋5筆；臺銀、華銀還針對掃碼轉帳發紅包的早鳥民眾，加碼提供8元吉祥紅包，分別限量前1萬名、及1.5萬名。

此外，春節期間不想出門人擠人?用「台灣Pay」輕鬆搞定生活大小事，行動轉帳再享0手續費至108年12月底。現在上網參加「『台灣Pay』秒測你的耍廢指數！」活動，還能抽新光三越禮券1,000元、威秀電影票及Pay吉周邊商品福袋等多項好禮，快來測試你的耍廢指數!

民眾南北走春不能忘了帶伴手禮，「台灣Pay」與生機食品專賣店「聖德科斯」合作，大方推出滿額購優惠活動，108年1月底前全台逾90家門市使用「台灣Pay」，單筆消費滿499元，現折50元，回饋率高達10%，讓民眾買得安心兼顧省荷包。

台灣的諺語說：「初一早、初二早、初三睏到飽」，為了體貼民眾在春節忙碌的早晨也要記得吃早餐，「台灣Pay」攜手全家、萊爾富、OK三大便利超商，在1月14日至3月17日推出「7749早餐帶著走」全民吃早餐活動，使用「台灣Pay」掃碼付款滿77元，即贈送價值49元早餐組，限量5萬份。回饋率更高達64%，幫民眾大省荷包。