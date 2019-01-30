換鈔倒數3天 還沒換新鈔的趕快去453家指定據點報到

2019-01-30 05:59 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



為便利民眾春節前兌換新鈔，即日起起至2月1日（周五），全國453家公股行庫及郵局指定據點提供免費換新鈔服務。央行表示，壹佰圓券每人限兌一百張（一萬元），其餘各面額鈔券酌量供應，有需要的民眾可前往兌換。

央行發行局長施遵驊表示，因應數位化時代來臨，今年央行特別提供加值服務，在「新鈔兌換據點一覽表」建立Google地圖連結。民眾在央行官網、臉書及行動APP上，可輕鬆搜尋到離自己最近的指定兌鈔據點。

施遵驊表示，已洽請台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、台企銀及中華郵政等8家金融機構，選定453家分行或郵局，為今年新鈔指定兌換地點。其中，台銀除簡易分行外，有159處營業單位可兌換，次多為郵局83處。

施遵驊指出，一般平均約有2兆1千億元的通貨在外流通，農曆年前民眾有換新鈔、發紅包的需求，民眾會去銀行提領存款，通貨發行量會增加4千400億元，對銀行資金調度形成壓力。央行會做好資金調度，準備充足鈔券供應各銀行所需，維持金融市場穩定。