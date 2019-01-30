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劈腿！家暴！仙人跳？ 這議會「情慾流動」忍不住

換鈔倒數3天 還沒換新鈔的趕快去453家指定據點報到

2019-01-30 05:59聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

為便利民眾春節前兌換新鈔，即日起起至2月1日（周五），全國453家公股行庫及郵局指定據點提供免費換新鈔服務。央行表示，壹佰圓券每人限兌一百張（一萬元），其餘各面額鈔券酌量供應，有需要的民眾可前往兌換。

央行發行局長施遵驊表示，因應數位化時代來臨，今年央行特別提供加值服務，在「新鈔兌換據點一覽表」建立Google地圖連結。民眾在央行官網、臉書及行動APP上，可輕鬆搜尋到離自己最近的指定兌鈔據點。

施遵驊表示，已洽請台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、台企銀及中華郵政等8家金融機構，選定453家分行或郵局，為今年新鈔指定兌換地點。其中，台銀除簡易分行外，有159處營業單位可兌換，次多為郵局83處。

施遵驊指出，一般平均約有2兆1千億元的通貨在外流通，農曆年前民眾有換新鈔、發紅包的需求，民眾會去銀行提領存款，通貨發行量會增加4千400億元，對銀行資金調度形成壓力。央行會做好資金調度，準備充足鈔券供應各銀行所需，維持金融市場穩定。

施遵驊表示，年前換新鈔純粹是免費提供服務，讓民眾可以拿舊鈔換新鈔。往年不少民眾兌領過多全新鈔券，但最後沒用到，過完年後又把鈔券存回銀行，「有的還是連號」。呼籲民眾視需要兌換新鈔數量，以節省社會資源，「領太多錢出來也會有利息損失」。

春節將至，民眾喜愛拿著紅色的新鈔票包紅包、沾喜氣。記者黃義書／攝影
春節將至，民眾喜愛拿著紅色的新鈔票包紅包、沾喜氣。記者黃義書／攝影
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