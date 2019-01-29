大同：將對違法陸資行使歸入權，對妨害名譽者提告

2019-01-29 21:54 聯合報 記者 聯合報 記者 鄒秀明 ╱即時報導



金管會日前查獲陸資違規投資大同，對中國大陸龍峰集團旗下子公司龍峰國際及其負責人，開罰402萬元，並要求限期半年內出脫持股。大同公司今天公布董事會決議，將對違法陸資行使歸入權，並就妨害公司名譽與信用者提起自訴。

大同表示，為維護公司及全體股東權益，將採取以下法律行動：

一、針對經金融監督管理委員會裁罰之違法陸資，依證券交易法第157條規定，行使歸入權，並委任外部法律事務所辦理。

二、針對近來數次以不實言論損害本公司名譽與商業信用者，委任外部法律事務所，辦理本公司自訴案件。

大同表示，大陸企業屢屢違法利用他人名義買進大同有價證券之情事，業經行政院金融監督管理委員會於民國106年5月5日、106年12月5日及108年1月17日三度裁罰並公告在案。

受裁罰人除涉及違反臺灣地區與大陸地區人民關係條例外，按金管會裁罰內容，包括該大陸企業已屬持有本公司已發行股份超過百分之十之大股東，卻未依證券交易法第22條之2及第25條等規定申報所持有股票種類、股數及於賣出前事先申報等。

經裁罰的陸企既為持有本公司已發行股份超過百分之十的大股東，則其利用人頭帳戶取得本公司股票後六個月內再行賣出，或賣出後六個月再行買進，即有證券交易法第157條規定短線交易歸入權的適用情事。

大同表示，按證券交易法第157條短線交易歸入權規定，法規意旨係為維護資本市場交易公平性，就利用大股東優勢地位以短線交易獲得利益，應依法「歸入」予公司，故本公司董事會責無旁貸將依法行使歸入權。

同時，大同指出，針對近來某些人士未向公司查證是否屬實，逕自召開記者會、向媒體或在社群網站公然散播不實言論，妨害公司名譽與商業信用等情事，該等不實言論業已對公司產生不良影響與傷害。就此等行為，亦經大同董事會決議，委任外部法律事務所，由公司提起自訴，以維護本公司權益。