客戶滿意度評等 這家外商壽險巨擘首創即時官網揭露

2019-01-29 21:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



安聯人壽今（29）日表示，該公司2018年總保費收入981億元，穩居外商壽險第一大，而且是連續第十年蟬聯台灣外商壽險總保費第一大。為續保佳績，創國內金融業先例，於自家官網上，即時揭露自家保戶對公司的兩大滿意度評等。

安聯人壽行銷長暨資深副總鄭祥琨表示，此舉對公司同仁壓力頗大，若分數稍微掉下來，大家都看得到，但這也是確保服務要一直維持最好的動力之一。

鄭祥琨說，在官網上公布即時滿意度調查，還有另個好處，對目前還不是安聯人壽保戶的人來講，安聯的五星評等，猶如餐廳的星級評等，可藉此了解已經是保戶的人如何評價這家公司。

安聯人壽的五星評等滿意度調查，包括「客戶服務」與「數位體驗」兩大面向，前者為致電0800客服中心的滿意度，後者為使用「安聯ｉ探索」行動裝置iPad的投保經驗滿意度。

滿意度調查從一分到五分，今年1月初上線以來，合計已有將近3,000人使用。系統每天會自動更新過去三個月的平均分數，截至今日，安聯人壽在「客戶服務」與「數位體驗」兩方面的得分，都達到4.8分的高水準。

鄭祥琨說，安聯人壽向來重視客戶需求與回饋，今年再度將「落實客戶導向」納入營運策略，積極推動客戶導向文化，並利用數位工具加強顧客體驗管理，公司在客戶五星評等中獲得近滿分的評價，代表安聯人壽落實客戶需求導向及全面發展數位化的營運策略深獲顧客認同。